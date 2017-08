10 fakte që çdo turist duhet t’i dijë përpara se të vizitojë Meksikën

Nga viti në vit rritet numri i turistave që duan të vizitojnë Meksikën. Dhe nuk është aspak çudi që numri i turistëve sa vjen edhe rritet sepse vendet që ofron Meksika rrallë se shihen në ndonjë shtet tjetër. Nëse edhe ju jeni keni planifikuar si destinacionin tuaj të pushimeve këtë verë shtetin e Meksikës në ju këshillojmë që të mos zgjidhni destinacione shumë të popullouara, të tilla si Kankuni apo Cabo San Lucas, sepse si pasojë e numrit të lartë të turistëve çmimet që do të gjeni këtu janë shumë të larta. Përveç kësaj në ju vijmë në ndihmë edhe me 10 fakte të cilat çdo turist që viziton për herë të parë Meksikën duhet t’i dijë:

1. Meksika ka 34 vende të cilat janë nën mbrojtjen e UNESCO-s

Chichen Itza është një prej vendeve më të njohur në Meksikë që ruhet nga UNESCO, por nuk është i vetmi. Në këtë shtet ka plot 34 vende të cilat janë nën mbrojtjen e UNESCO-s, dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për qytete antike apo gërmadha qindra mijëra vjeçare. Në këtë listë përfshihen edhe qytetet koloniale të tilla si San Miguel de Allende dhe mrekulli natyrore të tilla si El Vizcaíno, rezerva më e madhe e biosferës në vend, apo Michoacán ku çdo dimër mblidhen miliona flutura.

2. Meksika nuk mund të cilësohet vetëm si shteti i “Karteleve të Drogës”

Shumë prej titujve kryesorë të gazetave mbushen me kartelet e drogës që janë në Meksikë dhe me nivelin e lartë të kriminalitetit në këtë vend. Por jo gjthçka është kaq keq sa mund të na jetë prezantuar. Ekzistojnë padyshim lagje dhe qytete të cilat janë të rrezikshme por ka edhe nga to ku niveli i sigurisë është i lartë. Këtu mund të përmendim p.sh gadishullin Yucatan, me të cilin lidhen shumica e destinacioneve turistike, apo edhe Baja California Sur.

3. Veshjet prej linoje dhe pambuku do të jenë shpëtimtarët tuaj

Meksika ka temperatura të larta gjëtë gjithë vitit, por kilma me lagështirë dhe kur temperatura arrin në pikun e saj, të gjithë turistët duhet të tregohen sa më të kudjesshëm dhe praktikë për t’i përballuar ato sa më me lehtësi. Nëse ndeshni nëpër rrugë, vendas me pantallona të gjata dhe mos u çuditeni sesi mund t’i përballojnë ata, ato temperatura të veshur në atë mënyrë. Pothuasje të gjithë vendasit përdorin veshje me materiale linoje apo pambuku dhe mundësisht në ngjyrë të bardhë, prandaj këshillohet që përveç rrobave të verës të mos harroni të merrni me vete veshje linoje dhe mbi të gjitha pambuku.

4. Ushqimi meksikan nuk janë vetëm “takos”

Një prej ushqimeve më tradicionale meksikane “takos” janë shumë të shijshme, por ato nuk janë ushqimi i vetëm tradicional meksikan. Çdo qytet meksikan dallohet për specialitetet e veta, psh në Jukatan, do të gjeni një pjatë të veçantë “cochinita pibil” (që përbëhet nga mish derri i pjekur në hell pasi është mbleshur i gjithi me lëkura bananesh dhe i marinuar me lëng portokalli. Një pjatë tjetër karakteristike e kësaj zone është edhe supa me lime.

5. Ëmbëlsirat meksikane mund të jenë ndër më të shijshmet në botë

Një prej ëmbëlsirave më tradicionale meksikane njihet me emrin “churro” i ngjashëm me tollumat vetëm se janë pa sherbet por të mbuluar me sheqer dhe kanellë. Ata mund të shoqërohen me reçelëra të ndryshëm, me çokollatë apo me liker.

6. Nuk është e thënë që të blini vetëm tekila

Tursitët që janë në kërkim të suvenireve më të veçanta do të gjejnë patjetër shumë të tilla në Meksikë. Tekila dhe kafeja janë padyshim ndër zgjedhjet e para, por Meksika njihet mbi të gjitha për punimet e ndryshme artizanale që prodhon. Në qytetin e Pueblas ju mund të blini enë balte të pikturuara me dorë. Qyteti i Meridës njihet për tendat e ndryshme prej rrjete të cilat thuren me dorë nga banorët e zonës. Çokollatat, kanella meksikane, banatanijet prej leshi apo çantat me lekurë origjinale janë disa mundësi të tjera shumë të mira.

7. Autobuzët në Meksiskë janë të sigurtë dhe mbi të gjitha të lirë

Autobuzët në Meksikë janë një mjet transporti i sigurtë. Ka autobuzë të klasit të parë, të klasit të dytë dhe të klasit të tretë. Zakonisht dy të parët janë për udhëtime të gjata, mbi 5 orë rrugë, ndërsa autobuzët e fundit janë për udhëtimi të shkurtra dhe zakonisht janë me shumë ndalesa. Autobuzët në Meksikë mund të përdoren edhe si një mjet mjaft i mirë për të parë disa prej pikave më të rëndësishme të qyetit, dhe mbi të gjitha ata kushtojnë shumë pak, vetëm 15 dollarë.

8. Mos pini ujë nga rubineti



Ky është një prej paralajmërimeve më të rëndësishme që i jepen turistëve që vizitojnë Meksikën “mos pini ujë nga rubineti dhe bëni kujdes të mos merrni pije me akull”, madje edhe dhëmbët nuk duhet t’i lani me ujë rubineti. Rastet kur turistët janë mashtruar dhe kanë pirë ujë rubineti janë të shumta sepse menjëherë atyre i janë shfaqur simptoma të ndryshme si dhimbje barku dhe diarre.

9. Me siguri do të shkoni në aeroportin e Meksikës ose në atë të Kankunit

Kjo sepse këto dy aeroporte janë edhe dy prej më të mëdhenjve dhe më të frekuentuarve. Aeroporti Benito Juárez në Mexico City ka regjistruar deri në 34 milionë pasagjerë gjatë vitit të kaluar, ndërsa në atë të Kankunit janë regjistruar rreth 17 milionë vizitorë gjatë vitit të kaluar.

10. Periudha më e mirë për ta vizituar Meksikën

Periudha më e mirë për ta vizituar Meksikën, periudhë gjatë së cilës do të gjeni edhe çmime shumë të lira është fundi i verës dhe fillimi i vjeshtës. Ndërsa periudhat të cilat këshillohen që të mos shkoni sepse çdo gjë do ta gjeni me çmim shumë të lartë është ajo gjatë festave të fundvitit, sepse të gjithë njerëzit mundohen t’i largohen temperaturave të ftohta që mbizotërojnë në pjesën më të madhe të vendeve të tjera të botës.