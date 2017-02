10 gjërat më të rëndësishme të momentit në botë

1) Donald Trump u bën thirrje për qetësi amerikanëve në lidhje me telefonatat e vështira që po kryen me lider botëror. Komentet e tij vijnë pas telefonatave të njëpasnjëshme që ka kryer me presidentin e Meksikës dhe kryeministrin e Australisë.

2) Zyrtarë të Shteteve të bashkuara dhe të Meksikës janë mbledhur në Meksikë për të diskutuar për çështjen e emigrantëve dhe të sigurisë. Ky është një ndër takimet e para midis dy vendeve që kur Trump mori drejtimin.

3)Studentët europianë kanë qenë më pak të nxitur për të studiuar në Britani pas votës për të dalë nga BE-ja. Aplikimet në universitetet britanike ranë me 7% që kur vendi zgjodhi për t’u larguar nga tregu i përbashkët.

4) Korporata Snap, e rrjetit social SnapChat, ka vënë në lëvizje atë që mund të quhet lëvizja më e madhe në teknologji. Kompania, me bazë në Los Angeles, publikoi të dhënat financiare dhe u publikua se kompania gjeneronte mbi 400 milionë dollarë të ardhura nga shitjet.

5) Shtetet e Bashkuara do të vendosin sanksione të reja ndaj Iranit. 8 etnitete iraniane pritet që të sanksionohen për aktivitete të lidhura me terrorizmin.

6) Propagandistët rusë po nxisin luftë në Europë. Shërbimi i Inteligjencës ruse po shikojnë për pikat e dobëta që mund t’i bëjnë shtetet e prekshme ndaj manipulimit dhe kancelarja gjermane Angela Merkel është objektivi i tyre parësor.

7) Afganistani humbi 15% të territorit ndaj talebanëve vitin e shkuar. Shifra ishte e përfshirë dhe në një vlerësim të vëzhguesve të qeverisë amerikane.

8) Drejtori i Ekzekutiv, Travis Kalanick, hoqi dorë nga këshilli i biznesit i Trump-it. Drejtuesit e Uber-it janë në konflikt me Trump-in brenda dhe jashtë.

9)ShBA-ja ka paralajmëruar Korenë e Veriut për armët bërthamore. Sekretari i Shteteve të Bashkuara, James Mattis është momentalisht në Korenë e Jugut, ku po siguron Seulin se ka mbështetjen e vazhdueshme të Amerikës.

10) Liderët e Bashkimit Europian janë mbledhur për të diskutuar mënyrat se si do të përballojnë fluksin e emigrantëve nga Afrika e Veriut dhe Lindja e Mesme. Takimi në Maltë vjen [asi rojet bregdetare italiane shpëtuan më shumë se 1750 emigrantë në Mesdhe.