11 biznese fitojnë çmime për  “Bletën e Artë” 2016

Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, nën kujdesin e veçantë të kryeministrit z. Edi Rama organizoi per të katërtin vit rresht eventin “Bleta e Artë”.

Eventi u zhvillua, me 28 dhjetor në Pallatin e Kongreseve. Qëllimi i këtij eventi është vlerësimi dhe promovimi i sipërmarrjes shqiptare, i punës dhe kontributit të saj në zhvillimin ekonomik të vendit dhe në rritjen e punësimit.

Nga rreth 50 kompani te nominuara, u shpallën fituese në kategori të ndryshme 11 biznese. Ndërkohe që dy çmime të posaçme u dhanë për Administratorin dhe Administratoren e vitit 2016.

Në fjalën e hapjes së këtij eventi, Ministrja e Ekonomisë znj Milva Ekonomi foli për sfidat e sipërmarrjes në vitin që po lëmë pas, si dhe për sukseset e arritura. Ministrja tha se sipërmarrja ka rolin e vet në zhvillimin ekonomik të vendit. “Nuk mund të bëhej një ekonomi më e mirë, me këtë rritje ekonomike që ne kemi sot, prej 3.4 %, në qoftë se sipërmarrja nuk do të kishte marrë përsipër sfida dhe iniciativa”, tha znj Ekonomi. Ajo shtoi se falë reformave të ndërmarra nga qeveria dhe sipërmarrja ka përfituar lehtësira, ku rreth 86 mijë biznese përfituan rreth 1.6 miliardë lekë falë taksave që ndryshuan. “Si rrjedhojë bizneset u bënë të afta që të prodhonin më shumë, prandaj dhe prodhimi i sipërmarrjes këtë vit u rrit me 7.5 %. Janë rreth 24 % ndërmarrjet që eksportojnë më shumë në vendin tonë, duke patur mundësi të punësojnë më shumë individë, pasi sot kemi 173 mijë njerëz më shumë të punësuar në sipërmarrjet shqiptare” , tha znj Ekonomi.

Në event merrte pjesë kryeministri i vendit z. Edi Rama me bashkëshorten; Ministri i Financave z. Arben Ahmetaj, Ministrja e Kulturës, znj Mirela Kumbaro, Ministrja e Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin znj. Ermonela Felaj, Ministrja e Zhvillimit Urban znj Eglantina Gjermeni, kryetari i Bashkise Tiranë, z. Erjon Veliaj, zv/ministra, deputete, biznesmenë, përfaqësues të Dhomave të Tregtisë e Industrisë vendase dhe të huaja.

Fituesit e ‘Bleta e Artë’ 2016, sipas kategorive:

1. Kategoria Fason: Madish shpk. (Shkodër)

2. Kategoria Inovacion: Albtelecom (Tiranë)

3. Kategoria Made in Albania: Picari shpk (Patos)

4. Kategoria ‘Gruaja sipermarrese': Edlira Sulaj (Kashar)

5. Kategoria ICT: ICT Awards Tiranë

6. Kategoria ‘Punesim ne Vend te Lemoshes': Bolv Oil

7. Kategoria ‘Mikpritja e spikatur': Plazza Hotel

8. Kategoria ‘Shija e Posacme': Padam

9. Kategoria Start-up: Baboon.al (Tiranë)

10. Kategoria ‘Pergjegjesia sociale': Abi Bank

11. Kategoria Agroperpunim: Kantina ‘Vila Shehi’ (Vorë)

12. Administratorja e vitit: Sonila Qato

13. Administratori i vitit: Artan Lame