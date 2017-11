Vendoret përmirësojnë menaxhimin në 6- mujor, të ardhurat u rriten me 28%, investimet gjithashtu

Buxheti i financave vendore ka shënuar përmirësime në gjashtëmujorin e parë të 2017 si në kahun e të ardhurave dhe në atë të shpenzimeve.

Sipas portalit financatvendore.al, publikuar në raportin periodik të Co Plan për financat vendore shihet se në gjashtë muajt e parë të vitit 2017 u regjistrua një performancë të mirë e bashkive në anën e të ardhurave të cilat shënuan rritje me rreth 28.2% në terma vjetorë. Ndonëse kjo rritje është udhëhequr më së shumti nga rritja e transfertave ndërqeveritare, përmirësime vihen re edhe në mbledhjen e të ardhurave nga burimet vendore.

Në gjysmën e parë të vitit 2017, burimet financiare totale (sipas të dhënave progresive që përfshijnë periudhën janar-qershor)2 në dispozicion të qeverisjes vendore regjistruan një vlerë 38.6miliard lekë me një rritje prej 28.2% në krahasim me gjysmën e parë të vitit 2016. Në terma nominalë, të ardhurat totale rezultuan rreth 8.5 miliardë lekë më të larta krahasuar me një vit më parë.

Megjithatë, niveli aktual i të ardhurave të mbledhura është larg potencialeve që burimet vendore paraqesin, si pasojë e problemeve strukturore në administrimin e tyre. Ndonëse performanca e përgjithshme rezulton të ketë zhvillime pozitive, analiza e detajuar në nivel njësie të vetëqeverisjes vendore paraqet diferenca të thella veçanërisht në peshën relative të burimeve të financimit ndaj totalit të të ardhurave vendore. Në këtë drejtim, ligji nr. 68/20017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” pritet të sjellë zhvillime pozitive në menaxhimin financiar vendor.

Gjithashtu, pritshmëritë janë të mira edhe për taksën mbi pasuritë e paluajtshme, administrimi i të cilës pritet të lehtësohet në të ardhmen e afërt nëpërmjet krijimit të kadastrës fiskale. Shpenzimet totale u rritën me rreth 28.2% në gjashtë muajt e parë të vitit 2017 krahasuar me të njëjtën periudhë të njëviti më parë, event i pritshëm në vijim të transferimit të funksioneve të reja nga qeverisja qendrore.

Shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes gjithashtu rezultojnë në rritje përgjatë periudhës së konsideruar. Megjithëse është ende herët për të nxjerrë përfundime, rritja e shpenzimeve të personelit dhe atyre operative nuk pajtohet me objektivin madhor të reformës administrative dhe territoriale, rritje të eficiencës operacionale dhe tkurrjes së kostove administrative. Shpenzimet kapitale shënuan një kthesë të rëndësishme pozitive gjatë kësaj periudhe.

Në total bashkitë investuan rreth 12.4 miliard lekë, rreth 2.9 herë më të larta krahasuar me nivelin e regjistruar një vit më parë. Fokusi kryesor i shpenzimeve kapitale të financuara nga të dy nivelet e qeverisjes mbetet infrastruktura e transportit, strehimi, urbanistika dhe ujësjellës-kanalizimet. Luhatjet e forta në nivelin e investimeve varen nga një mori faktorësh përfshirë këtu transfertat nga ministritë linjës dhe nga FZHR, por edhe nga kuadri ligjor për prokurimin publik i cili kërkon ndjekjen e disa proceseve të cilat mund të kërkojnë një periudhë kohe edhe më të gjatë se 3-4 muaj.