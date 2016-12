4 këshilla sesi femrat të ndihmojnë njëra-tjetrën të jenë të suksesshme

Gjatë një takimi të zhvilluar në Oregon, në lidhje me rolin e femrave në fushën e sipërmarrjes dhe mbështetjen që ato gjejnë apo jo, midis disa prej biznesmeneve më të suksesshme ishte i ftuar edhe senatori Ron Wyden.

Edhe pse femrat në Oregon drejtojnë më shumë se 30 për qind të bizneseve të vogla ato përsëri hasin vështirësi të shumta.

Kjo ishte edhe një ndër arsyet kryesore që çoi në diskutimin për gjetjen e zgjidhjeve dhe sesi femrat mund ta ndihmonin njëra-tjetrën të jenë sa më të suksesshme në fushën e biznesit.

Më poshtë do të gjeni 4 prej këshillave më të rëndësishme që u dhanë gjatë këtij takimi:

1) Ndani kontaktet tuaja:

Sa më shumë kohë të keni në fushën e biznesit aq më të shumta do të jenë edhe njohjet dhe kontaktet që keni bërë gjatë gjithë kësaj kohe. Një prej mënyrave më të thjeshta për të ndihmuar koleget tuaja, është që të ndani kontaktet tuaja me to.

2) Shfrytëzojeni në mënyrë strategjike kohën tuaj:

Shfrytëzojeni në maksimim dhe në mënyrën e duhur kohën tuaj. Harrojini drekat e punës dhe madje edhe kafet e famshme. Sipas studimeve të fundit ka rezultuar se koha që shpenzojnë njerëz të ndryshmëm duke shkuar në restorante apo në kafene për të diskutuar për çështje pune, është kohe e çuar dëm sepse në pjesën më të madhe të rasteve diskutohet më shumë për çështje sociale sepse për çështje pune.

3) Ndani përvojat tuaja:

Gjatë përvojës sonë në pune ne kemi mësuar sesi duhet të sillemi apo të veprojmë në situata të ndryshme. Këshillohet që eksperiencat tuaja t’i ndani edhe me koleget, duke i ndihmuar ato që mos të bëjnë të njejtat gabime.

4) Ndihmojini financiarisht:

Nëse keni mundësi, ju mund t’i ndihmoni koleget tuaja edhe nga ana financiare, duke i dhënë një shumë të kërkuar të ardhurash por pa i kërkuar interes në fund dhe mbi të gjitha duke i thjeshtuar procedurat e ndërlikuara që mund t’i krijohen nga marrja e një kredie në banke.