7 tipe personaliteti CEO-sh që mund të shkatërrojnë kompaninë ku punojnë

Përballë zhvillimeve të ndryshme që mund të ndodhin jo vetëm në kompanitë e tyre por edhe në të gjithë botën në përgjithësi, CEO-ve i duhet të veprojnë më shpejtësi në mënyrë të tillë që të mbrojnë punonjësit e tyre që këto ndryshime të mos ndikojnë aq keq te ata dhe që ta kalojnë lehtësisht “ lodhjen që vjen nga ndryshimi”.

Liderët të cilët i karakterizon energjia pozitive, e tregojnë një gjë të tillë me të gjithë dhe mundohen që edhe ajo të bëhet pjesë e kulturës së kompanisë së tyre. Zakonisht këta lidera janë edhe ata që shfaqin besim tek te tjerët, janë autentikë, i kanë qëllimet e qarta dhe që gjithmonë mundohen të shohin anën pozitive të gjërave, janë pikërishta ata lidera që edhe ne duam të ndjekim.

Në kontrast me ta, ekzistojnë edhe liderët të cilët konsiderohen si “ Vampirët e energjisë” të cilët mamrin të gjithë energjinë që gjejnë dhe nuk lenë asgjë për të tjerët .

Sipas një studimi të fundit të kryer me rreth 20,000 liderash dhe 3,000 ekipe punonjësish, liderët të cilët karakterizohen nga energjia pozitive janë ata të cilët e përshpejtojnë ecurinë e kompanisë sepse ekipi i tyre i punonjësve ka një rendiment më të lartë.

Kompanitë po ndryshojnë nga dita në ditë me ritme shumë të shpejta- ndaj janë pikërisht CEO-t ata të cilët duhet të kujdesen për kompaninë e tyre. Më poshtë do të lexoni 7 tipet e liderave të cilët për një arësye apo për një tjetër mund ta çojnë kompaninë e tyre drejt shkatërrimit. Më e rendësishmja nga të gjitha është që ata të mos jenë “Vampirë të energjisë pozitive të ekipit të tyre”.

Premtime, premtime vetëm premtime…

Kjo është njëra prej karakteristikave më të këija që mund të ketë një lider. I referohemi me këtë term “të këqija” sepse pjesa më e madhe e tyre bëjnë vetem premtime por kur vjen puna për t’i përmbushur ato, neglizhojnë. Një gjë e tillë është shumë e keqe edhe për imazhin e kompnisë suaj sepse ndikon në mënyrë të drejtëpërdrejtë tek ajo.

Klientët e vështirë

Klientët besnikë të një kompanie ashti siç fitohen me shumë vështirësi në të njetën mënyrë edhe mund të largohen shumë lehtësisht nga kompania juaj. Një prej gjërave më të rëndësishme që një kompani ka nevojë është të ketë lidera të cilët nuk e shohin biznesin si një çështje ku përherë duhet të dalin fitmtarë dhe në këtë mënyrë të harrojnë edhe gjëra të tjera shumë të rëndësishme të cilat nuk i lejojnë ata që të kenë sukses.

Problematikët

Ky është tipi i CEO-s që gjithmonë i pëlqen të shkatojë stres tek punonjësit dhe për rrjedhim të krijojë edhe një atmosferë kaosi ku askush më pas nuk e ndjen veten të qetë. Këto tipe liderash janë ata të cilët ose duhet të ndyshojnë ose më mirë të heqin dorë nga një detyrë e tillë.

Të paaftët

Një prej detyrave kryesore të liderave është ndarja e përgjegjësive në mënyrën e duhur. Nëse ata nuk e bëjën një gjë të tillë ashtu siç duhet, atëherë kompania e tyre mund të shkojë drejt shkatërrimit sepse disa punonjës mund të jenë të mbingarkuar me punë, disa të tjerë të mos kenë ngarkesë fare apo në rastin kur peronave të gabuar i caktohen detyra që nuk janë pjesë e tyre, gjë kjo e cila çon në uljen e rendimetit të punonjëve dhe uljen e ecurisë së përgjithshme të vetë kompanisë.

Egoistët e “jashtëzokonshëm”

Ata lidera të cilët kur shihen në pasyrë dhe e etiketojnë veten e tyre si të jashtëzakonshëm janë pikërisht ata ndaj të cilëve duhet të keni më shumë kujdes sepse sipas shembujve të shumtë kur vjen puna për të zgjidhur ndonjë problem shumë të rëndësishëm në kompaninë e tyre, ata largohen si pa të keq duke thënë se nuk është detyra e tyre. Ju nuk mund t’i besoni kurrësesi atyre prandaj një punë e tillë nuk është për ta.

Narcistët

Këtu kemi të bëjmë me kategorinë e atyre liderave të cilëve u pëlqen më shumë seç duhet vetja e tyre. Gjysma ose më pak se gjysma e trurit të tyre është e përqendruar në punët që mund të kenë dhe pjesa tjetër është e përqendruar që të dalin sa më parë nga kompania e tyre dhe të shkojnë të qetësohen duke ngrënë drakë apo duke bërë ndonjë udhëtim në ndonjë vend tjetër. Duhet të hiqni dorë sa më parë nga një sjellje e tillë.

Të pabindurit

Cilatdo qofshin rregullat e kompanisë suaj, ju duhet t’i zbatoni ato njësoj tek të gjithë punonjësit. Nëse do të përballeni me punonjës të pabindur, të cilët mund të thyjnë edhe rregullat e kompanisë suaj, këshillohet që ju më mirë t’i pushoni ata sesa të hakmerreni ndaj tyre/ The World Economic Forum