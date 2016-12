Acari fiskal

A funksionojnë ligjet fiskale në tregjet në zhvillim. Pse kaq shumë qeveri tregjesh në zhvillim përcaktojnë ligje për shpenzime në të ardhmen?

Nga zyrat qendrore në Brazilia, një qytet teknokratik, qeveria federale e Brazilit shpërndan fonde për shëndetësinë, arsimin, pensione bujare dhe shpërblime artistike, si dhe shumë aktivitete të tjera.

Në dy dekadat e fundit, këto shpenzime janë rritur me më shumë se 185% në terma realë, shkruan The Economist. Në 20 vitet e ardhshme, rritja e tyre do të jetë zero.

Ky, së paku, është qëllimi i ndryshimeve kushtetuese të miratuara së fundmi në Senatin brazilian. Masa, e cila ndalon rritjen e shpenzimeve federale më tepër se inflacioni, është një shembull ambicioz i një politike fiskale. Ky kufizim sasior për hartuesit e buxhetit zgjat më shumë se një vit dhe ndoshta shkon përtej një mandati qeverisës.

Më e njohura dhe më pak e dashura politikë fiskale është pakti për stabilitet dhe rritje në Eurozonë. Sipas FMN-së, 56 vende në zhvillim, në vitin 2014 kishin politika të ngjashme, përfshirë dhe 15 vende si Brazili, që vendosnin kufizime në rritjen e shpenzimeve publike.

Arsyet pse shumë qeveri të tregjeve në zhvillim zgjedhin që të kufizojnë hapësirat e tyre fiskale variojnë. Disa pranojnë se është më mirë të pajtohen me limitet e tyre se sa të testojnë tregjet. Duke reduktuar fushën e veprimit për gabime fiskale në të ardhmen, një ligj i besueshëm fiskal mund t’i bëjë sot obligacionet qeveritare më tërheqëse. Qeveritë e tregjeve në zhvillim priren që të tejkalojnë shpenzimet në kohë të mira dhe të kursejnë në kohë të vështira, duke shtuar destabilitetin ekonomik në vend.

A ndihmojnë ligjet fiskale? Një shembull i famshëm është ligji 15-vjeçar i Kilit, i cili kërkon shtrëngim fiskal kur ka rritje ekonomike, çmimet e bakrit dhe molibdenit ngrihen mbi trendet e tyre afatgjata dhe lejojnë lehtësimin fiskal në rastin e kundërt. Shifra të ndryshme, sikurse është tendenca e normës në rritje apo çmimi afatgjatë i bakrit, vetëm mund të supozohen, jo të vëzhgohen. Por, supozimet janë kryer nga një komitet ekspertësh të pavarur, kështu që qeveria nuk mund të bëjë përllogaritjet fiskale ashtu siç i leverdis.

Vende të tjera, përfshirë dhe Perunë me Kolumbinë, janë përpjekur që të hartojnë ligje të sofistikuara. Ato funksionojnë më mirë në vende me një bazë të qëndrueshme dhe të arsyeshme tatimore dhe një ritëm makroekonomik të mirëkuptuar. Tjetërkund, ligjet e thjeshta janë më të lehtë për t’u monitoruar dhe për t’u zbatuar. Një thjeshtëzim është për të vendosur ligje vetëm për shpenzimet, në vend të bilancit të përgjithshëm të buxhetit, duke iu larguar nevojës për të projektuar të ardhurat. Ekonomitë në zhvillim pajtohen me ligjet e tyre për shpenzimet në rreth dy të tretat e rasteve, sipas një studimi të kryer nga FMN-ja në vitin 2015, ku norma e tyre e pajtueshmërisë për ligjin e bilancit të buxhetit është më pak se 40%. Pavarësisht thjeshtëzimit të tyre, ligjet e shpenzimeve mund ta bëjnë politikën fiskale më kundërciklike. Në rritje, ato pengojnë shpenzimet e tepruara, në rënie, ato lejojnë që të ardhurat qeveritare të bien sipas marrëveshjes së tyre, pa kërkuar rritjen e taksave.

Gjithsesi, ligjet e shpenzimeve, paraqesin një enigmë filozofike; ato u kërkojnë politikëbërësve që të zgjidhin çështjen shekullore të madhësisë së duhur të qeverisë. Ligjbërësit gjeorgjianë, për shembull, mendojnë se qeveria nuk duhet t’i kalojë 30% të PBB-së. Brazili mendon se nuk duhet të kapërcejë 373 mld dollarë. Ligjet mbi deficitin apo borxhin, në ndryshim, janë të pajtueshme me qeveritë, nëse taksat mbahen në një linjë me shpenzimet.

Niveli i duhur i deficitit fiskal, duke marrë parasysh fazën e ciklit të biznesit, është një pyetje teknokratike, e cila mund të marrë një përgjigje dypartiake, sikurse tregon rasti i Kilit. Një konsensus i tillë mund të rregullohet me anë të ligjit të fuqishëm fiskal, i aftë që t’i rezistojë ndryshimeve të mandateve qeverisëse, sikurse ka bërë Kili. Është e vështirë të imagjinosh që të gjitha partitë të bien dakord mbi një ligj për sa i përket madhësisë së duhur që do të duhet të ketë qeveria. Debati mbi këtë çështje, mbi të gjitha, është arsyeja pse ekzistojnë shumë parti.