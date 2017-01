Adresat, nis regjistrimi në çdo derë

Nga sot në vend do të nisë procesi i regjistrimit të adresave. Regjistruesit do të shfaqen derë më derë për të bërë regjistrimin dhe verifikimin ne vend.

Gjatë porezantimit, kryeministri Edi Rama tha se “Sipas të dhënave të regjistrave të gjendjes civile në Shqipëri ka 4.4 mln banorë, por e vërteta është që jo vetëm që ne nuk jemi familjarizuar me këtë shifer, por flasim për Shqipërinë 3 mln duke u vetëzvogëluar, por edhe kur vjen puna për ta lidhur këtë shifër me vendbanimin e secilit është e pamundur

Tek adresat ndahen shtetet nga vendet pa shtet. Shtetet funksionale nga vendet ku shteti nuk funksionin. Si mund të funksionojë një shtet që nuk ka një regjistër adresash dhe Shqipëria sot është një vend ku flukset migratore nga vendi ynë jashtë dhe flukset e brendshme janë të barazvlefshme në peshë. Pra aq sa shqiptarë kanë lëvizur jashtë Shqipërisë aq shqiptarë kanë lëvizur brenda territorit. E gjithë kjo lëvizje e kuptueshme dhe normale si një lëvizje që solli rënia e regjimit nuk u materializua asnjëherë në një regjistër kombëtar adresash”.

Ndërsa ministri Gjiknuri, gjatë takimit për prezantimin e projektit për modelin e ri të adresave u shpreh se projekti do të ndihmojë në rritjen e eficencës së OSHEE, dhe sipas tij çdo qytetari do t’i jepet përgjigje në kohë për ankesat e tyre.

“Ky sistem i shërben bazës së të dhënave të këtij shteti. E kam përkrahur këtë projekt dhe OSHEE ka dhënë një financim të konsiderueshëm, pasi përfitimi do të jetë i madh për vendin.Përfitimi do të jetë i qytetarëve për lehtësinë e shërbimit dhe saktësinë në dhënien e faturave të energjisë. Është bërë rekrutimi i atyre që do punojnë në terren. Edhe Shqipëria do të ketë një projekt themeltar” , u shpreh Gjiknuri.