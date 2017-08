Amnistia/ Në 3 muaj 162 mln lekë falje në Tiranë. Fshihen nga lista 2283 automjete

“Janë kryer 2283 çregjistrime e kthyer në vlerë monetare rreth 162 mln lekë të reja të falura nga shteti. Vazhdon me ritme të kënaqshme, kryejmë rreth 20-25 çregjistrime në ditë”, tha Fation Pollozhani, përgjegjës sektori për Çregjistrimin e mjeteve.Në ligjin e fshirjes së pjesshme të detyrimeve parashikohet se mund të përfitojnë 140 mijë automjete sot me detyrime ndaj shtetit. Drejtoria e shërbimit të transportit rrugorë saktëson se edhe pa kërkesë në sportel mjetet do të fshihen nga sistemi në Janar të vitit 2018. “Nëse ato nuk paraqiten deri në 31 dhjetor 2017 ligji e ka shumë të qartë në 1 janar 2018 të gjitha mjetet kalojnë inaktiv dalin nga sistemi nuk janë në sistemin tone”, pohoi Pollozhani. Ndërsa kategoria e dytë, asaj që i falen kamatëvonesat, por qe duhet të paguajë principalin, është ende e pa interesuar.

(BalkanWeb)