Antalja, rritje me 60 % të turistëve në 2017

Antalja, që shpesh quhet kryeqyteti i turizmit në Turqi, pa një rritje prej 60 për qind të turistëve në 10 muajt e parë të këtij viti, duke mirëpritur rreth 9.48 milionë udhëtarë nëpërmjet Aeroportit të saja, në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, sipas Autoritetit Administrativ të Aeroportit të Antaljas.

Qyteti u vizitua nga rreth 444,507 turistë rusë nga 1 janari deri më 31 tetor vitin e kaluar, por pa një rritje me rreth 3.66 milionë rusë që vinin në të njëjtën periudhë të këtij viti, nga gati 9.5 milion turistë që erdhën në Antalja.

Për muajin tetor, rreth 982,441 turistë erdhën në qytet, një rritje prej 24 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Turistët rusë që vizituan qytetin në këtë periudhë përbënin 63 për qind të numrit të përgjithshëm të turistëve.

Numri i turistëve nga Gjermania, një nga vendet me numrin më të madh të turistëve në Antalja në vitet e mëparshme, ishte rreth 1.579 milionë në 10 muajt e parë të këtij viti, një rënie prej 16 për qind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Në tetor, rreth 49,961 turistë erdhën nga Ukraina, të renditur e treta pas Rusisë dhe Gjermanisë, me një rritje prej 28 për qind krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar.

Antalja gjithashtu pa një rritje prej 7 për qind të turistëve nga U.K në 10 muajt e parë të vitit, duke arritur në 350,000, ndërsa në tetor kishte një rritje prej 27 për qind, duke arritur në 45,000 krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar. Britanikët përbënin 6 për qind të së gjithë turistëve në vend.