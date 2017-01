Anulohet vendimi për kolaudimin e automjeteve frigoriferike

Qeveria shqiptare anuloi një vendim të vitit 2012 për kolaudimin e automjeteve frigoriferike njohur si “Kontrolli i Brendshëm i mjeteve me ushqime delikate gjatë transportit ndërkombëtar” pas një këmbëngulje të “Qendrës së Eksporteve Shqiptare”.

Alban Zusi president i “Qendrës së Eksporteve Shqiptare” përshëndeti këtë vendim të qeverisë duke theksuar se qeveria e dëgjoi dhe zgjidhi këtë shqetësim të bizneseve që prekeshin nga ai udhëzim abuziv.

“Ky standard kolaudimi që u tentua të aplikohej, nuk është i aplikuar në shumicën e vendeve të BE-s dhe as në SHBA, prandaj ishte absurde implementimi në Shqipëri. Fatura që biznesi duhet të paguante për këtë shërbim të panevojshëm shkonte rreth 5 milion euro në vit. Kjo do të shkarkohej e gjitha në kurriz të konsumatorit pasi kjo kosto do të reflektonte në rritjen e çmimeve të prodhimeve ushqimore vendase. Industria ushqimore shqiptare, do të bëhej më pak konkurruese po për të njëjtën vlerë krahasuar me vendet fqinje të cilat nuk e aplikojnë këtë standard” u shpreh Zusi.

Gjithçka nisi në muajin Gusht 2016 kur Inspektorët e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DPSHTRR) ndalonin, kamionët duke i paralajmëruar se nga 1 shtatori 2016, zbatohet një procedurë e re kontrolli për automjetet me temperaturë të kontrolluar.

Kontrolli iu dha në formën e koncesionit një kompanie private me një pikë të vetme kolaudimi për të gjithë Shqipërinë, nga ku kosto e procedurës ishte 40 000 – 60 000 LEKE.

Kompanitë që operojnë me produktet ushqimore kërkuan ndihmë pranë “Qendrës së Eksporteve Shqiptare”.

Ata e quajtën këtë procedurë abuzive dhe aspak të drejtë pasi vetë kanë investuar miliona euro për prodhimin dhe transportin sipas kushteve të duhura të produkteve.

Departamenti juridik i “Qendrës së Eksporteve Shqiptare” për zgjidhjen e këtij problemi në periudhën kohore Gusht 2016-Janar 2017 nisi një komunikim intensiv me Zyrën e Kryeministrit Rama, Ministrinë e Transporteve dhe atë të Ekonomisë.

Kabineti i Kryeministrit Edi Rama, u shpreh i gatshëm për ti dhënë zgjidhjen e duhur këtij shqetësimi ardhur nga biznesi.

Ministria e Ekonomisë pasi u njoh me këtë shqetësim të paraqitur nga “Qendra e Eksporteve Shqiptare”, u shpreh se: “Kërkesa për certifikatat ATP për transportin e brendshëm tejkalon kërkesat ligjore”.

Gjithashtu Ministria e Ekonomisë konstatoi se: “Emërimi i një eksperti të vetëm në procesin e kolaudimit, lë hapësirë për abuzim.

Kjo ministri ia adresoi çështjen drejtpërdrejt Ministrisë së Transportit për ndjekje të mëtejshme.

Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës angazhoi ZV Ministri Bahri Shaqiri për ndjekjen e këtij shqetësimi të komunitetit të biznesit.

Argumentet e “Qendrës së Eksporteve Shqiptare” se ky udhëzim dëmton biznesin u pranuan.