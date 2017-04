Arsenal, mospjesëmarrja në Champions do të sillte bilanc negativ, për herë të parë që nga 2002

TEMA TE NGJASHME: Futboll



Për herë të parë që nga viti 2002, Arsenali rrezikon ta mbyllë vitin 2017 me një bilanc negativ, me humbje rreth 30 milionë euro. Kjo mund të vijë si pasojë e rrezikut të moskualifikimit në Champions League në sezonin e ardhshëm.

Në dy dekadat e fundit nën drejtimin e Arsene Wenger, modeli i biznesit të ndjekur nga klubi londinez ka qenë thuajse i përsosur në anën financiare – madje as ndërtimi i stadiumit Emirates nuk e ka vënë në vështirësi financiare klubin anglez.

Wenger ka ditur gjithnjë ta rendisë skuadrën e tij në katër vendet e para në një kampionat të vështirë si Premier League duke mbajtur rekordin e 18 pjesëmarrjeve radhazi në Champions League. Fakti që mund të mos ia dalë këtë sezon do të kishte ndikim negativ tek Arsenali.

Hera e fundit që Topçinjtë kanë regjistruar një bilanc negativ ka qenë në vitin 2002, me një humbje prej 20,6 milionë sterlinash.

Në vitet e mëpasshme, shitja truallit të stadiumit të vjetër Highbury Park ka kontribuar me të ardhura të larta në veçanti në vitet 2008 – 2012. Megjithatë në vitin 2016, fitimet kanë rënë në 2,9 milionë sterlina, kuota më e ulët në 14 vjet.

Perspektiva për të fituar 17 milionë sterlina nga pjesëmarrja e mundshme në Europa League përkundrejt 45 milionë euro të fituara në vitet e fundit në Champions League do të përbënte një humbje e madhe. Në anën tjetër, Arsenali këtë sezon do të ketë fitime të konsiderueshme nga marrëveshja e re e të drejtave televizive të Premier League. Megjithatë, siç ka gjasa të ndodhë, nëse klubi do të shpenzonte për blerjen e lojtarëve të rinj në verë, rreziku i një bilanci negativ do të ishte konkret. Mundësitë për të manovruar nuk janë të shumta, për shembull, sepse klubi ka çmimet më të larta të biletave në futbollin anglez.