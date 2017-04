Aspirata për tregun e përbashkët

Përtej bashkëpunimit ndërqeveritar, bizneset e Shqipërisë dhe Kosovës, në udhëheqjen e Dhomave Amerikane të Tregtisë, janë angazhuar për të krijuar një treg të përbashkët Shqipëri – Kosovë, si në lëmin e tregtisë, ashtu edhe ofertën e përbashkët për investitorët e huaj. Potencialet dhe problematikat mblodhën ekspertët, bizneset dhe ministrat e dy shteteve këtë javë në Tiranë. Ja axhenda e re e bashkëpunimit dhe çështjet për zgjidhje

Alban Zusi, një sipërmarrës me përvojë në sektorin e agropërpunimit për eksport, tregon se e ka më të lehtë të bëjë tregti me Austrinë se sa me Kosovën. Këtë konkluzion, Zusi e shpjegon duke radhitur disa kosto që e bëjnë biznesin me Kosovën më të kushtueshëm dhe të vështirë. Duke qenë një treg i vogël dhe me konsum të kufizuar, për rrjedhojë kostot e zhdoganimit për vlerën e mallit janë të larta. Zusi tha se, për 100 mijë lekë mall, paguhen rreth 17 mijë lekë taksa, vlerë kjo me kosto si për biznesin, ashtu edhe për konsumatorin e Kosovës që do t’i përfshihen këto taksa në çmim. Në renditjen e taksave, 3100 lekë janë tarifat që i paguhen doganës shqiptare,3900 janë tarifa që i paguhen doganës së Kosovës, 23 euro është tarifa për koncesionin e skanimit dhe mbi 40 mijë lekë janë certifikatat fitosanitare. Në raste të veçanta paguhen edhe 40 euro shërbim terminali në pjesën e Kosovës. Këto tarifa nuk janë të larta ndaj një trajleri që transporton 10 tonë mall, thotë Zusi, por për kapacitetet e bizneseve të Kosovës dhe Shqipërisë, janë pengesa themelore për rritjen e tregtisë në nivelet që kërkohen. Duke folur në konferencën “Aspirata për një treg të përbashkët Shqipëri – Kosovë” që Dhomat Amerikane të Tregtisë së Kosovës dhe Shqipërisë organizuan në bashkëpunim me revistën “Monitor”, Zusi kërkoi nga institucionet e dy shteteve që të sjellin lehtësi për tregtinë e bizneseve të vogla dhe të mesme, pasi në këtë segment është edhe kërkesa e dy shteteve. “Kjo mënyrë e të punuarit ka fuqizuar bizneset e mëdha, por ka penguar ato të vogla. Ka më shumë leverdi të punojnë me tregjet e Francës e të Austrisë sesa me Kosovën, pikërisht për shkak të këtyre problemeve”,- tha ai.

Në mbështetje të kësaj ideje, Saimir Sinani nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave, tha se së fundmi është lehtësuar lëvizja e mallrave tranzit për në Kosovë, ndërsa është duke u punuar për hapjen e një pike doganore kosovare në Portin e Durrësit, në mënyrë që të shkurtohet koha dhe procedurat e mallrave që destinohen nga Europa për Kosovën. Ministrja shqiptare e Ekonomisë, Milva Ekonomi, tha se qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës janë duke zbatuar një axhendë të përbashkët, e cila rishikohet sipas ankesave që paraqesin grupet e interesit. Në themel të kësaj axhende momentalisht është standardizimi i certifikatave fitosanitare dhe lehtësimi i procedurave doganore – tha ministrja.

Shumë zhurmë për pak gjë

Kosova dhe Shqipëria, disa herë kanë treguar vullnet politik për të zgjeruar bashkëpunimin ekonomik, duke hartuar axhenda dhe plane pune të përbashkëta, ndërsa edhe qeveritë kanë zhvilluar mbledhje të përbashkëta. Por Drejtori Ekzekutiv i Odës Amerikane në Kosovë, Arian Zeka, ka konstatuar se përtej dëshirës, bashkëpunimi real lë shumë për të dëshiruar. Madje, ai me ironi bëri thirrje që do të ishte më mirë që qeveritë të mos takoheshin, sepse sa herë që ndodh, shpërthen një konflikt tregtar mes vendeve. Përtej aspiratës për një treg të përbashkët që ka mbetur e tillë edhe pas një dekade që kur Kosova fitoi pavarësinë, bashkëpunimi real ka ngecur në disa gjëra të vogla që nuk kushtojnë shumë, por kur vjen puna për zbatim nuk hyjnë në axhendat të mëdha. Me një investim që nuk i tejkalon të 300 mijë eurot, dy shtetet mund të harmonizojnë deklaratën doganore nëpërmjet sistemit Asycuda, për ta bërë më të lehtë dhe të shpejtë procesin e zhdoganimit. Më tej, po me kaq investim, mund të bëhet një azhurnim i deklarimit të kuponëve. Për shembull, një biznes nga Kosova që ka blerë 2 milionë lekë mall në Shqipëri, t’i lëshohet një kupon, i cili të mund të lexohet online në Kosovë, pa qenë nevoja për të shpenzuar dokumente shtesë dhe kohë në doganë. Ndërhyrja tjetër, që më shumë se para, kërkon vullnet, është një pengesë e madhe aktualisht për tregtinë ndërmjet vendeve. Mungesa e standardizimit të certifikatave fitosanitare ka sjellë një varg pengesash, pasi për shkak të mosnjohjes së ndërsjellë, shumë produkte të Kosovës, nuk hyjnë në tregun shqiptar dhe shumë artikuj shqiptarë pengohen për të hyrë në tregun e Kosovës. Shqipëria aktualisht i ka standardizuar këto certifikata, sipas kushteve të BE-së, por në Kosovë ky proces nuk ka përfunduar. Gjithsesi, dy shtetet nuk i pengon askush që të aplikojnë standarde dypalëshe të ndërsjella, në mënyrë që tregtia të vijojë normalisht. Bizneset e Kosovës dhe Shqipërisë kanë renditur si pengesën kryesore në shkëmbimin tregtar pikërisht problematikën që lidhet me certifikatat fitosanitare. Por ministri i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës, Blerand Stavileci, thotë se edhe biznesi duhet të rrisë bashkëpunimin, ashtu si edhe qeveritë. Ai i ftoi të gjitha bizneset shqiptare që kanë interes për tregun e Kosovës që të studiojnë strukturën e importeve dhe të sjellin ata artikuj që sot Kosova i importon nga vende të tjera, por që mund t’i zëvendësojë me produkte shqiptare. Gjithashtu, ministrja e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës, Hykmete Bajrami, tha se bizneset e Kosovës duhen të informohen për rregullat e tregtisë që Shqipëria ka me Kosovën. Nisur nga patriotizmi, shumë biznese nisen në doganat me Shqipërinë pa ditur se çfarë dokumentesh dhe procedurash duhen, tha ajo. Bajrami shtoi se qeveria e Kosovës ka orë të hapura për të dhënë konsultim për bizneset, por ajo shtoi se ka një mungesë besimi ndërmjet bizneseve të Shqipërisë dhe Kosovës për bashkëpunim, për shkak të mungesës së traditës historike.

Investimet, Kosova klimë më të favorshme

Historia e bashkëpunimit në rrafshin e investimeve ka treguar se Kosova ka ofruar një klimë më të favorshme për bizneset nga Shqipëria. Era Jashari, zyrtare e Marrëdhënieve Qeveritare e AmCham Kosova, tha se totali i investimeve të huaja në Kosovë ishte 234,7 milionë euro më 2016, nga të cilat 28.57 milionë euro ishin nga Shqipëria. Gjithsej nga viti 2006 deri në vitin 2016, investimet nga Shqipëria arrijnë vlerën e 193 milionë eurove, duke e renditur Shqipërinë në vendin e pestë për investime të huaja në Kosovë, me 10-12% të totalit të investimeve. Vendet e para në rrafshin e investimeve i zënë Zvicra, Turqia, Gjermania dhe Austria.

Ndërsa investimet nga Kosova në Shqipëri ka qenë 15.6 milionë euro më 2016, shifra më e lartë vjetore gjatë 10 viteve që kur u shpall pavarësia. Që nga viti 2012, investimet e Kosovës në Shqipëri kanë qenë rreth 36 milionë euro. Siç shihet nga të dhënat, investimet nga Kosova janë dukshëm më të ulëta, duke treguar se klima e investimeve në Shqipëri është më pak favorizuese në raport me atë të Kosovës. Vendet që më së shumti investojnë në Shqipëri janë Greqia, Kanadaja, Italia dhe Holanda. Kosova renditet në vendin e 17 për fluksin e investimeve të huaja në Shqipëri.

Gjatë periudhës 2013-2016, Shqipëria ka investuar në Kosovë në pasuri të paluajtshme dhe aktivitete të tjera të ngjashme në vlerën e 28 milionë eurove. Në sektorin e ndërtimit janë investuar 20.3 milionë euro, në tregti 17,1 milionë euro, në industrinë e prodhimit 9 milionë euro, në sektorin e transportit dhe komunikimit janë investuar 4.5 milionë euro dhe në shërbime të tjera, 5.1 milionë euro.

Për të njëjtën periudhë, investimet e Kosovës në sektorin e pasurive të patundshme dhe qiradhënie ishin 23.8 milionë euro dhe shërbime tregtare 7.2 milionë euro. Investimet në informacion dhe komunikim përbëjnë 25% të totalit të investimeve, aktivitet financiare dhe ato të sigurimit janë 17%, energjia 12%.

Avni Ponari nga kompania e sigurimeve ‘Sigal’ me aktivitet prej vitesh në Shqipëri-Kosovë dhe Maqedoni, një nga investitorët më të mëdhenj shqiptarë në Kosovë, e vlerësoi klimën e biznesit në dy shtetet të njëjtë. Mentaliteti, gjuha dhe niveli i zhvillimit janë thuajse të njëjta, ndaj Ponari tha se ndihej njësoj në të dyja shtetet. Por ai shtoi se Kosova ka një taksë 5% mbi qarkullimin në fushën e sigurimeve, së cilës i ka ardhur momenti që të hiqet. Taksa e cila nga 7.5% është ulur në 5%, sërish i ka krijuar probleme sektorit dhe vetëm për këtë fakt, dega e ‘Sigal’ në Kosovë ka rezultuar me humbje vitin që shkoi. Ponari tha se, legjislacioni për klimën e investimeve shfaq problematika të njëjta në të dyja vendet dhe kultura është e njëjtë për sa i përket qasjes së shërbimeve të sigurimit. Këtë e tregon edhe niveli i ulët i sigurimeve për frymë që dy shtetet kanë në raport me vendet e tjera në rajon dhe BE.

Investimet e huaja në Kosovë, në totalin e tyre kanë krijuar mbi 5 mijë vende pune, nga të cilat 3600 janë sektorin e pasurive të patundshme, në industrinë automative rreth 1200 punonjës dhe pjesa tjetër ndahet në sektorin e agrobiznesit, metaleve, shërbimeve financiare, industrisë së makinave dhe elektronikes.

Në Kosovë, aktualisht ushtrojnë aktivitetin rreth 930 biznese nga Shqipëria, nga të cilat 252 janë në fushën e tregtisë me shumicë dhe pakicë, 137 biznese në sektorin e ndërtimit, 121 në akomodim dhe aktivitete shërbimesh dhe 56 në sektorin e prodhimit.

Ndërsa një numër relativisht më i vogël biznesesh nga Kosova operojnë në Shqipëri, rreth 600 ndërmarrje, kryesisht në tregti dhe në shërbime.

Potencialet

Kosova është një ekonomi në zhvillim me ritmet më të larta të rritjes në rajon, si shtet i ri ka ende tregje të pamaturuara, ka forcë të re pune dhe normat më të ulëta të taksave në rajon. Si e tillë është mjaft atraktive për investitorët e huaj e për rrjedhojë edhe kompanitë shqiptare, – tha ministrja e Tregtisë dhe Industrisë së Kosovës, Hykmete Bajrami.

Qeveria e Kosovës ka renditur si prioritete për investime sektorët e agrobiznesit, teknologjinë e informacionit, minierat dhe energjinë, tekstilin dhe lëkurën, përpunimin e drurit, turizmin, sektorin e ndërtimit dhe industrinë automative. Nga ana tjetër, Shqipëria ofron si sektorë për investime ndaj të huajve, energjinë e rinovueshme, turizmin, agrobiznesin, telekomunikacionin dhe sektorin e shërbimeve.

Era Jashari thotë se Kosova po përmirëson dita-ditës klimën e të bërit biznes, ka sistem liberal tregtar dhe pa tarifa doganore. Pozita gjeografike është favorshme dhe ka infrastrukturë të mirë me rrjet rrugor, hekurudhor, telekomunikacion dhe transport ajror. Gjithashtu Kosova ka kosto të ulët të punës dhe moshë të re të popullsisë dhe një biznes mund të hapet për dy ditë.

Shqipëria ka veçori të tjera. Biznesi hapet në një ditë dhe pa kosto. Vendi ka akses në transportin detar dhe infrastrukturë rrugore të lidhur me rrjetin ndërkombëtar. Gjithashtu pozita gjeografike favorizon tregtinë mes Lindjes dhe Perëndimit. Vija e gjatë bregdetare favorizon turizmin, i cili është ende sektor në zhvillim. Mosha e re e punës dhe kostot e lira janë gjithashtu avantazhe. Kosova dhe Shqipëria i kanë të diversifikuara burimet natyrore e për rrjedhojë edhe në drejtim të investimeve vendet janë komplementare dhe gjithashtu mund të krijojnë një ofertë të përbashkët edhe për investitorët e huaj, – tha ministri i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës, Blerand Stavileci.

Mungesa e besimit

Ministri i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës, Blerand Stavileci, e ka vënë re se edhe pse qeveritë e Shqipërisë dhe Kosovës kanë një mirëkuptim të madh në të gjitha aspektet, te bizneset ka mungesë të madhe besimi. E kundërta ndodh me Serbinë, ku edhe pse qeveritë janë në një tension të vazhdueshëm, bizneset e Kosovës dhe Serbisë po punojnë me njëra-tjetrën në mirëkuptim të plotë – tha Staliveci, i cili pohon gjithashtu se ka vënë re se bizneset shqiptare më lehtë po bëjnë biznes me homologët grekë dhe italianë se sa me bizneset në Kosovë. Kjo sjellje – tha ministri Staliveci – është e diktuar nga tradita historike, ku konsumatorët e Kosovës janë të ambientuar me mallrat që vijnë nga Serbia, ashtu si edhe konsumatorët shqiptarë tashmë janë familjarizuar me prodhimet italiane. Pra tregtia ndërmjet dy shteteve të të njëjtit komb është duke vuajtur nga mungesa e traditës dhe për pasojë nga një mosbesim i madh që më shumë se bashkëpunim ka prodhuar konflikte tregtare mes shteteve. Paraqitet domosdoshmëri që si konsumatorët e Kosovës dhe ata të Shqipërisë të rrisin nacionalizmin për të konsumuar produktet e ndërsjella se më pas ingranazhet e tregtisë aktivizohen lehtësisht.

Teksa blloku i Lindjes u shkëput nga regjimi totalitar, Kosova dhe Shqipëria u gjendën në kushte të ndryshme, pa një histori bashkëpunimi ekonomik dhe partner tregtar të ndryshëm. Në fund të vitit 2016, eksportet drejt Kosovës zunë vetëm 6.7% të totalit, teksa ato panë një rënie në vlerë me gati 20% në krahasim me vitin 2015. Mallrat më të eksportuara me Kosovën janë produktet e naftës dhe të hekurit dhe materiale të tjera të ndërtimit si tulla, çimento, frutat dhe perimet. Importet janë në nivele të ulëta. Shqipëria importon nga Kosova vetëm 2.9% të totalit. Më 2016 ato arritën në vetëm 5.8 miliardë lekë dhe dominohen kryesisht nga pijet, artikuj të gizës, teksa shihet se vitet e fundit janë rritur ndjeshëm importet e drithërave.

Megjithatë, flukset tregtare të Kosovës nuk zënë as 3% të volumit tregtar të Shqipërisë me jashtë. Që në vitet e para të tranzicionit kur Kosova ishte e pandarë nga juridiksioni serb, Shqipëria vuri lidhje tregtare me Italinë. Sot, partnerët tregtarë të Shqipërisë janë vendet e BE-së, teksa Kosova kishte burimet tradicionale të furnizimit të saj me mallra Serbinë dhe ish-republikat e tjera të ish-Jugosllavisë. Ndërsa Kosova ka eksportues të parë Shqipërinë dhe për nga importet, Shqipëria renditet e treta, në listën e vendeve më të cilat Kosova bën tregti.

Problematikat

Pavarësisht avantazheve që kanë dy shtetet për investime paraqesin problematika të forta për jetëzimin e tyre. Era Jashari thotë se procedurat burokratike dhe cilësia jo e lartë e shërbimeve janë problem si në Shqipëri edhe në Kosovë. Komunat dhe bashkitë nuk kanë kompetenca për zgjidhjen e çështjeve procedurale dhe nuk kanë efikasitet të sistemit gjyqësor. Jashari thotë se shtetet nuk e garantojnë furnizimin stabël me energji dhe paraqesin destabilitet politik. Ka probleme me sigurimin e titujve të pronësisë dhe zbatimit të kontratave. Si Kosova, edhe Shqipëria kanë nivel të ulët të kërkimit shkencor dhe nivel të ulët të zhvillimit të industrisë së klasterave dhe inkubatorëve teknologjikë.

Si rrjedhojë e këtyre zhvillimeve, investimet në të dy anët e kufirit janë të vogla. Nuk po shfrytëzohet as infrastruktura e mirë, përfshirë rrugët dhe portet. Jashari thotë se qeveritë, bashkë me komunitetet e biznesit, duhet të diskutojnë projekte konkrete që mundësojnë rritjen e investimeve dhe kapërcimin e kësaj situate të pakëndshme. Ajo këshillon se duhet të hartohet një plan apo strategji për komplementaritet ekonomik, gjë e cila do të mundësonte shfrytëzimin më racional të resurseve e rrjedhimisht edhe rritje të produktivitetit. Më tej, ajo sugjeron se duhet një angazhim i gjithanshëm që të rrisë besimin e ndërsjellë, pasi realiteti ka treguar se ekziston një mungesë e theksuar besimi në marrëdhëniet ndërmjet bizneseve. Përveç të tjerash, sugjerohet një rritje e sigurisë juridike për investimet në të dyja anët e kufirit dhe duhet të fuqizohen mekanizmat për zbatimin e kontratave në dyja vendet.

Jashari shton se bizneset e Kosovës në Shqipëri kanë më shumë probleme me lejet e ndërtimit dhe pagesën e taksave e tatimeve. “Investimet mes dy vendeve janë shumë më të ulëta se potenciali, pavarësisht përmirësimit të infrastrukturës”, tha Jashari. Ajo shton se duhen përmirësuar procedurat doganore.

Ministri i Zhvillimit të Kosovës, Blerand Stavileci, tha se të dy vendet kanë varësi të lartë nga importet dhe industri jo të zhvilluar. Bizneset synojnë fitime afatshkurtra dhe të shpejta, duke mos u përqendruar tek industria prodhuese. “Duhen lidhje infrastrukturore që ka shënuar përparime si në telekomunikacion, energji etj.”, tha z. Stavileci.

Në lidhje me energjinë, ai tha se kanë arritur marrëveshje me një kompani amerikane, për të ndërtuar termocentralet me kapacitet 450 megavat. Ai u shpreh optimist në lidhje me funksionimin e bursës së energjisë.

Irena Beqiraj, këshilltare e kryeministrit Edi Rama për ekonominë, tha se Ballkani Perëndimor, deri në vitin 2015, ka pasur investime kryesisht në shërbime. Investitori i huaj kërkon stabilitet makro, forcë pune të kualifikuar, siguri pune, si dhe stabilitet politik dhe jo sherre etnike, shtoi ajo.

Propozime për përmirësimin e investimeve Shqipëri-Kosovë

-Zhvillimi i mëtejshëm i infrastrukturës lidhëse.

– Zbatimi i ligjit, specializimi i gjykatave në çështjet tregtare, rritja e kapaciteteve, zhvillimi i mekanizmave alternativë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve.

– Sigurimi i titujve të pronësisë, thjeshtim procedurash, standardizim i kontratave për shitblerje etj.

– Zhvillimi i zonave ekonomike dhe parqeve industriale.

– Fuqi punëtore e kualifikuar për t’ju përgjigjur nevojave të tregut të punës dhe investitorëve të huaj.

– Luftimi i ekonomisë informale, i cili po dëmton mjedisin e të bërit biznes në të dy vendet, për shkak të konkurrencës së pandershme që hasin firmat në treg.

– Mungesë e bashkëpunimit ndërinstitucional – nevojitet komunikim më i mirë në mes institucioneve përgjegjëse.

– Forcimi i të drejtave të pronësisë intelektuale.

– Rregullimi i qasjes me energji që po paraqitet si kufizim për bizneset.

– Lehtësimi dhe eliminimi i mëtejshëm i procedurave doganore.

– Koordinim i politikave dhe instrumenteve zhvillimore.

Më shumë sensibilizim

Në fillim të javës që lamë pas u zhvillua në Tiranë konferenca “Aspirata për një treg të përbashkët, Shqipëri-Kosovë”, e organizuar nga Dhoma Amerikane e Tregtisë së Shqipërisë dhe Kosovës, në bashkëpunim me Revistën Monitor. Ajo synoi të identifikojë problemet e tregtisë dhe investimeve, përmes prezantimeve të ekspertëve nga Shqipëria dhe Kosova, si dhe të vërë përballë bizneset nga të dy vendet në fushat e tregtisë dhe investimeve. Në panelin e fundit ishin të pranishëm edhe ministrat përkatës të Ekonomisë, znj. Milva Ekonomi, për Shqipërinë dhe znj. Hykmete Bajrami për Kosovën.

Pas identifikimit të problemeve dhe diskutimeve në panel u dhanë disa rekomandime për nxitjen e tregtisë dhe investimeve mes dy vendeve, që do t’u adresohen më pas qeverive të të dy vendeve.

Analisti i tregtisë, Ilir Ciko, në materialin e përgatitur posaçërisht për këtë event, “Si të përparojmë më tej: Marrëdhëniet tregtare Shqipëri-Kosovë, situata, potenciali dhe disa sugjerime”, tha se struktura e shkëmbimeve tregtare mes dy vendeve mbetet tepër e varfër dhe e përqendruar, duke pasqyruar realitetet ekonomike të tyre.

Nga ana tjetër, me gjithë ritmet e larta të rritjes së tregtisë përmes kufirit shqiptar, konfliktet sporadike e të kufizuar tregtare për produkte të veçanta, si referencat doganore, rregullat e origjinës, masat sanitare e fitosanitare dhe standardet, kanë zbehur disi arritjet.

Ciko tha se rajoni duhet parë si pjesë aspiruese për në Bashkimin Europian, ku duhet të synohet një hapësirë më e integruar shqiptare, çka kërkon angazhim e koordinim të posaçëm institucional. “Shqipëria dhe Kosova kanë ende punë për të arritur një integrim më të thelluar ekonomik mes tyre”, referoi Ciko. “Thelbi i diskutimit duhet të zhvendoset nga trajtimi i shkëmbimeve tregtare mes Kosovës e Shqipërisë drejt një tregu tërheqës të përbashkët për bizneset lokale dhe ato të huaja”.

Ai rekomandoi që hapja e tregut të brendshëm për konkurrencë të drejtë mes bizneseve vendase, përtej kufirit, apo të huaja, mbetet çelësi kryesor për të rritur konkurrueshmërinë e bizneseve të Kosovës e Shqipërisë.

Elemente të tjera lehtësuese do të ishin zhvillimi i infrastrukturës lidhëse, shfrytëzimi i përbashkët i mundësive komplementare (energji, turizëm, miniera etj.), lehtësimi dhe eliminimi i mëtejshëm i procedurave doganore, harmonizimi i procedurave administrative, njehsimi i faktorëve të tjerë të klimës së biznesit, përfshirë qasjen fiskale ndaj bizneseve, etj.

Ndërsa drejtuesi i Odës Amerikane të Kosovës, Arian Zeka, tha se problemet duhet të zgjidheshin me mirëkuptim dhe se dialogu ka ekzistuar. Por, ai thekson se menjëherë pas dialogut janë shfaqur problemet, duke përmendur rastin e birrës ‘Peja’. “Veprimet që merren nga qeveritë janë në kundërshtim me frymën e bashkëpunimit që promovohet mes dy vendeve. Është pa kuptim që dy vendet i vënë barriera njëra–tjetrës, kur ato as nuk konkurrojnë dot me të njëjtët produkte, përkundrazi i kanë plotësuese”, tha z. Zeka.

Ai propozon që të harmonizohen certifikatat fitosanitare, pasi nëse nuk arrihet të bëhet kjo, është e kotë që të flitet për bashkëpunim.

Saimir Sinani, përfaqësues i doganave shqiptare, tha se dogana ka qenë e prirë që çdo element për lehtësimin e procedurave dhe uljen e kostove ta shohë me përparësi. “Prej kohësh funksionon traziti i përbashkët me Kosovën dhe përdorimi i deklaratës së thjeshtuar”, tha z. Sinani.

Biznesi merr stafetën

Në përmbyllje të punimeve të konferencës u ra dakord që përveç bashkëpunimit qeveritar të formulohen dhe të vihen në zbatim edhe disa axhenda sektoriale, ku bizneset e dy vendeve të jenë në fokus për të zgjeruar bashkëpunimin konkret.

Ministrja e Ekonomisë, Milva Ekonomi, tha se aktualisht është në veprim një axhendë trevjeçare e rënë dakord mes dy qeverive, e cila hyn në veprim edhe sipas kërkesave të bizneseve të veçanta. Veçanërisht Shqipëria dhe Kosova janë duke bashkëpunuar në një proces të përbashkët negocimi për marrëveshjet e kuotave me CEFTA dhe OBT.

Ekonomi tha se po hartohen plane për zhvillimin e përbashkët të panaireve, me qëllim që bizneset e dy anëve të njohin sektorët që u interesojnë për bashkëpunim nga afër. Ministrja e vuri theksin më shumë se sa tek unifikimi i përbashkët i deklaratave doganore, te lehtësimi i lëvizjes së produkteve të caktuara.

Ministrja e Ekonomisë së Kosovës, Hykmete Bajrami, tha se shpesh ndodh që barrierat në dogana apo aspekte të tjera vijnë për shkak se bizneset nuk e kanë informacionin e duhur. Ajo tha se dy shtetet nuk kanë lidhje tradicionale të tregtisë me njëra-tjetrën dhe për të krijuar këto lidhje, ajo sugjeroi që bizneset e Shqipërisë të studiojnë strukturën e importeve të Kosovës, në mënyrë që ata t’i japin tregut ato produkte që sot importohen. Bajrami tha se Kosova ka taksat më të ulëta në rajon dhe bizneset shqiptare janë të mirëpritura për të investuar në sektorin prodhues, në mënyrë që tregu vendas i Kosovës të zëvendësojë disa produkte që sot importohen me prodhime nga Shqipëria.

Arian Zeka, drejtor i Odës Amerikane të Tregtisë në Kosovë, tha se nuk është i kënaqur me dinamikën institucionale të bashkëpunimit dhe konsideroi shumë të rëndësishme krijimin e një platforme të përbashkët për investimet nga dy vendet. Dhomat Amerikane në rajon tashmë e ka një axhendë të tillë. Por ai sugjeroi që të tejkalohen problemet politike, duke bërë thirrje që bashkëpunimi të thellohet në aspektin e zgjidhjeve konkrete.

Edmond Leka, Botues i Revistës “Monitor”, e sheh krijimin e tregut të përbashkët Shqipëri-Kosovë si rrjedhojë e një bashkëpunimi dyplanësh: qeveri-qeveri dhe biznes-biznes. Teksa bashkëpunimi në rrafshin qeveritar është i njohur tashmë, Leka propozoi korrelacion më të ngushtë ndërmjet biznesit në rrafshin sektorial. Ai këshilloi që të hartohen axhenda të përbashkëta me fokus njohjen e ekonomive përkatëse dhe mundësitë që kanë për bashkëpunim sektorë të veçantë që nga tregtia dhe deri te sektorët e industrisë dhe financave.

Zëvendësambasadori amerikan i SHBA-së në Tiranë, David Muniz, tha se për t’i shërbyer bashkëpunimit, është me rëndësi vijimësia e reformave. Për Shqipërinë, zoti Muniz renditi zbatimin e reformës për drejtësi, e cila do të lehtësonte më tej klimën e biznesit, ndërsa në rrafshin rajonal, ai vlerësoi bashkëpunimin ndërmjet vendeve, si në aspektin politik dhe teknik në shërbim të tregut të përbashkët.

Zëvendëspresidenti i AmCham Albania, Genti Daci dhe drejtor i ABCom tha se Shqipëria dhe Kosova, përveçse duhet të thellojnë bashkëpunimin ekonomik në të gjitha dimensionet, duhet të përfshihen në krijimin e Shengeni ballkanik dhe një tregu të përbashkët rajonal. Objektivi i ri i Dhomave Amerikane në rajon është lobimi me fqinjët për të unifikuar procedurat, me qëllim që rajoni të dalë para investitorëve me një ofertë të përbashkët. Daci tha se dy qeveritë kanë përvoja për të shkëmbyer. Një numër i madh biznesesh si në Shqipëri dhe në Kosovë thonë se sistemi fiskal duhet përmirësuar dhe Kodi i Punës gjithashtu.