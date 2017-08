Çmimet e naftës së papërpunuar shënuan rritje mëngjesin e kësaj të marte.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar amerikane, WTI, u rritën me 20 cent ose me 0.4 për qind dhe u tregtuan me 46.77 dollarë për fuçi.

Indeksi i çmimeve të arit avancoi me 0.9 për qind dhe u tregtua me 1.324 dollarë amerikanë për onz, njëkohësisht edhe niveli i tij më i lartë që prej 9 nëntorit të vitit të kaluar.