Banka e Kroacisë shpreson ta bëjë euron monedhën e vendit

Banka Kombëtare e Kroacisë dëshiron ta bëjë euron monedhën e vendit, por ekspertët e ekonomisë paralajmërojnë se situata e borxhit publik dhe buxheti i shtetit nuk janë të favorshme për një lëvizje të tillë. Sven Milekic, nga

Banka Kombëtare Kroate, konfirmoi BIRN-in se ajo po përpiqet që vendi të ketë euron si monedhën e saj. Hyrja në BE, sipas bankës, do të jetë edhe më e lehtë nëse vendi ka si monedhë euron në vend të kunës.

Zyra e shtypit e Bankës shtoi se nuk ka asnjë domosdoshmëri për ta futur euron “për hir të stabilitetit financiar”.

Banka kroate gjithashtu vuri në dukje se fillimisht Kroacia ka nevojë të zbatojë reformat strukturore të cilat mund të çojnë në norma më të larta të PBB-së.

Ajo shpjegoi se Kroacia duhet të ulë borxhin publik ndaj PBB-së – aktualisht në 85% të PBB – gjatë vitit 2017 dhe 2018, të cilat sipas saj janë të arritshme duke qenë se parashikimet tregojnë se ky trend është i qëndrueshëm në një afat të mesëm. Më pas, Kroacia do të fillojë negociatat për të hyrë në Mekanizmin Europian të Kursit të Këmbimit – MKK II.

Pas hyrjes në MKK II, Kroacisë do t’i duhet që të përmbushë të ashtuquajturat kriteret e Mastrihtit – normat e inflacionit, normat afatgjata të interesit, deficitin buxhetor të shtetit, borxhin publik dhe stabilitetin e kursit të këmbimit kuna-euro – gjatë dy viteve të ardhshme, ku më i rëndësishmi është borxhi publik.

“Por në të njëjtën kohë, është e nevojshme të dimë se për të bërë euron monedhë të vendit nuk duhet domosdoshmërisht të përmbushen kriteret fikse të 60% të borxhit publik ndaj PBB-së, por të bëhet e mundur që borxhi publik të reduktohet në nivele të besueshme”.

Eksperti i ekonomisë, Josip Tica, u shpreh se Kroacia mund të plotësojnë kushtet, por paralajmëroi se shpenzimet aktuale publike dhe borxhi nuk janë të favorshme për një lëvizje të tillë. Për herë të parë në tetë vjet, buxheti aktual nuk ka asnjë politikë kursimi, ndërsa ata flasin për të hyrë në Eurozonë, gjë kjo fare e papërshtatshme – u shpreh ai për BIRN.

“Me një buxhet të tillë nuk do të hyjmë kurrë në Eurozonë, vetëm nëse dikush tregohet zemërgjerë dhe thotë se borxhi publik nuk është faktor i rëndësishëm dhe se Kroacia mund të pranohet në Eurozonë edhe në këto kushte” – vazhdoi Tica.

Ai shpjegoi se qeveria u ka dhënë koncesione sindikatave dhe njoftoi se do të blejë 49% të kompanisë kroate të energjisë INA, e cila është në pronësi të kompanisë energjetike hungareze MOL – në të dyja rastet duke kontribuar në zgjerimin e borxhit publik, gjë kjo që tregon mospërputhje në planet e tyre.

Tica theksoi se e vetmja gjë në të cilën Kroacia nuk do të ketë probleme me planin e bankës për të futur euron, është norma tepër e qëndrueshme e këmbimit të monedhës kombëtare, e mbetur në rreth 7.5 kuna për euro.

Sipas gazetës së përditshme “Lista Jutarnji”, guvernatori i Bankës Kombëtare Kroate, Boris Vujcic, dhe kryeministri Andrej Plenkovic, kanë biseduar në lidhje me futjen e monedhës euro sa më parë të jetë e mundur.