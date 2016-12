Banka Qendrore Serbe mban normën bazë të interesit në 4.00%

Ashtu siç pritej, Banka Qendrore e Serbisë e mbajti normën bazë të interesit të pandryshuar në 4%, edhe pse në një situatë pasigurie për sa i përket lëvizjes që do të bëjë Rezerva Federale Amerikane mbi rritjen apo jo të normës së interesit, si dhe zhvillimeve të tjera ekonomike në vende të ndryshme të botës.

13 analistë dhe tregtarë të anketuar nga Reuters u shprehën të bindur se Banka serbe nuk do t’i ndryshojë normat e interesit.

Muajin e kaluar, banka serbe e la të pandryshuar normën e interesit sepse ishte në pritje të ndonjë sinjali nga politika monetare amerikane, sidomos pas fitores së zgjedhjeve presidenciale nga Donald Trump.

Në një deklaratë, banka tha se vendosi të mbajë të pandryshuar normën e interesit, sepse sipas saj edhe inflacioni nuk do të ketë ndryshime por do të qëndrojë brenda normës së tij bazë nga 1.5 deri në 4.5%.

Bordi Ekzekutiv pret që inflacioni të mbetet në nivele të ulëta dhe të qëndrueshme, duke lëvizur brenda intervalit të lejueshëm nga fillimi i vitit 2017. Pasiguritë e vazhdueshme në tregjet financiare dhe të mallrave ndërkombëtare gjithashtu kërkojnë një kujdes të lartë në lëvizjet e politikës monetare.

Faktorët e jashtëm patën një ndikim të menjëhershëm në këtë inflacion të ndrydhur, i cili ka qenë në nivele të ulëta gjatë gjithë 2016.

Në tetor ai qëndroi në vetëm 1.5% – niveli më i ulët i arritur sipas objektiva të bankës. Banka, e cila uli normën bazë të interesit vetëm me 25 pikë bazë gjatë muajit korrik të këtij viti, e ka ulur normën bazë të inflacionit nga 2.5 – 5.5% në 1.5 – 4.5%.

Banka tha se lëvizjet e saj të ardhshme të politikës monetare do të varen kryesisht nga zhvillimet e politikës monetare në Shtetet e Bashkuara dhe në Eurozonë.

Për sa i përket tregut financiar ndërkombëtar, pasiguritë kanë të bëjnë me ritmin e normalizimit të politikës monetare të Rezervës Shtetërore dhe vazhdimin e politikave lehtësuese të programit të BQE-së, si dhe ndikimin e tyre në rrjedhjen globale të kapitalit.

Fondi Monetar Ndërkombëtar tha muajin e kaluar se Beogradi ka qenë në përputhje me kushtet e marrëveshjes së kredisë prej 1.2 miliardë eurosh (1.29 miliardë dollar) dhe se kishte shpresë për një ulje të normës së interesit në të ardhmen. Rritja që ka pasur Serbia këtë vit ka ardhur si pasojë e reformave strukturore dhe Fondi pret që ajo të rritet deri në 2.7%.

Sipas projektbuxhetit të vitit 2017, Produkti i Brendshëm Bruto pritet të rritet me 3%, dhe deficiti fiskal të ngushtohet.

Edhe monedha e Serbisë, dinari, ka qenë në nivele të qëndrueshme, vetëm me një rënie të ulët prej 0.13% që prej 10 nëntorit.