Bankat italiane pas referendumit

Shpëtimi shtetëror i Bankës Monte dei Paschi di Siena, bankës më të vjetër në botë, duket i mundshëm

Ashtu siç kishte thënë më parë, kryeministri italian dha dorëheqjen më 7 dhjetor, tre ditë pasi votuesit refuzuan propozimet e tij për të ndryshuar Kushtetutën. Mendohet të planifikohet rikapitalizimi nga sektori privat i Bankës Monte dei Paschi di Siena, banka e tretë më e madhe në vend dhe më e vjetra në botë.

Monte dei Paschi ka qenë në telashe prej vitesh. Është shpëtuar dy herë prej shtetit dhe ka harxhuar 8 miliardë euro në shitjen e aksioneve në vitin 2014 dhe 2015. Vlera e saj në treg ka rënë në 600 milionë euro, duke zbritur në 85% këtë vit. Kreditë e këqija, edhe pas provizionimit, përbëjnë 21.5% të totalit, shifra bruto është 35.5%. Në korrik u rendit e fundit në testin e stresit. Banka Qendrore Europiane, mbikëqyrësi i saj, i kërkoi që të shtonte më shumë kapital deri në fund të vitit. Por këtë javë, Monte dei Paschi ka kërkuar pak më shumë kohë.

Monte dei Paschi ka NJë plan me dy banka investimi, J.P.Morgan dhe Mediobanca. Ajo do të sistemojë 27.7 miliardë euro (vlerë bruto) të kredive të këqija. Bankës do t’i injektohet një kapital prej 5 miliardë dollarësh, një pjesë prej këmbimit të borxhit i cili e ka rritur kapitalin me 1 miliard euro; pjesa tjetër prej aksioneve, me një investitor që tashmë ka hedhur spirancën mendohet se është fondi sovran i Katarit, që do të sigurojë pjesën më të madhe. Në tetor, MPS gjithashtu publikoi një plan të ri biznesi.

Mjerisht, interesi i investitorëve mund të ketë qenë i kushtëzuar me stabilitetin politik. Shpresa është që qeveria e re t’i bindë për të vendosur paratë e tyre. Por n.q.s ata refuzojnë dhe shteti ndërhyn, si do ta arrijnë?

Italia është e kufizuar prej rezolutës ligjore të Bashkimit Europian, që ka hyrë forcërisht në fuqi këtë vit dhe ka për synim që të shmangë përsëritjet e vazhdueshme të shpëtimeve në disa vende që kanë ndier krizën financiare të 2008-s. Nëse bankat përfitojnë ndihma shtetërore, në fakt ato do të konsiderohen të dështuara dhe kështu aksionerët dhe obligacion-mbajtësit duhet të pranojnë humbjet.

Në Itali, sidoqoftë, investitorët e vegjël, të cilët zakonisht janë dhe depozitues, janë përgjegjës për një pjesë të madhe të obligacioneve të reja. Falimentimi i obligacion-mbajtësve në katër banka të vogla në vitin 2015 shkaktoi shumë zhurmë dhe një prej investitorëve vrau veten. Autoritetet kanë qenë të dëshpëruar për t’u siguruar që kjo të mos ndodhë në Monte dei Paschi di Siena, ku 40,000 individë zotërojnë obligacione me vlerë 2 miliardë euro.

Ka hapësira për manovra. Ligjet lejojnë rikapitalizimin e përkohshëm dhe parandalues të një banke për të ruajtur stabilitetin financiar. Banka duhet të ketë aftësi paguese; injektimi i kapitalit duhet të bëhet sipas kushteve të tregut. Kjo mund t’i hapë rrugë Thesarit italian, i cili me 4% të Monte dei Paschi është aksioneri më i madh, për të furnizuar me kapital, me qëllim shitjen kur të jetë situata më e qetë.

Me një rikapitalizim parandalues, obligacion-mbajtësit duhet të mbajnë një pjesë të barrës. Por, me disa hapësira të ligjit, ata do të mund të kompensohen pa u penalizuar prej ligjeve mbi ndihmat shtetërore. Një pjesë që kanë blerë obligacione nën përshtypjen e gabuar se investimi në obligacione ishte po aq i sigurt sa depozitat.

Megjithëse Monte dei Paschi di Siena ka barrën më të madhe në të gjithë sistemin bankar, të tjerë huadhënës po kërkojnë kapital. Unicredit, banka më e madhe e vendit, synon që të shesë krahun e saj të aseteve të menaxhimit Amund-it, një firmë franceze, si dhe këtë javë ra dakord për t’ia shitur aksionet e saj një banke polake.

Konsolidimi aq i nevojshëm, gjithashtu është rrugës për t’u finalizuar. Një ndryshim i rënë dakord në tetor midis Bankës Popullore dhe Bankës Popullore të Milanos do të krijojnë një huadhënës më të madh se Monte dei Paschi di Siena. Banka Popullore e Vicenza dhe Banka Veneto, dy banka të mbajtura nga Atlante, një fond privat i krijuar me urdhër të qeverisë, kanë gjithashtu gjasa që të bashkohen. Banka UBI mund të blejë tre apo katër banka të vendosura në rezolutë një vit më parë.

Në një vend ku numri i degëve të bankave është më i madh se ai i picerive, kjo do të ndihmojë. Shitja e kredive të këqija është akumuluar në 2016. Por, në një ekonomi që është rritur në mënyrë të frikshme që nga lindja e euros, ka mundësi që të zgjerohet vetëm me 0.8% këtë vit dhe të përballet me një gjendje të vështirë politike, asgjë nuk mund të jetë e sigurt. Aq më pak në Monte dei Paschi.