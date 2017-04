Bankat po blejnë me shumicë letrat me vlerë

Qeveria e Republikës së Kosovës ka mbajtur Ankandin e radhës të Letrave me Vlerë KV005-17, ku u ofertuan Bono Thesari me maturitet 6-mujor, në vlerë nominale 20 milionë euro. Nga shuma e ngritur në këtë ankand, 10 milionë euro do të shërbejnë për rifinancimin e Bonove 3-mujore të emetuara 3 muaj më parë, kurse pjesa e mbetur do të shërbejë për përkrahje buxhetore. “Në këtë ankand, tregu shfaqi kërkesë për blerje në vlerë 23.14 milionë euro, kurse ne pranuam vetëm […]

Monitor Online Për të lexuar artikullin e plotë abonohuni në Login Informacion rreth Abonimeve