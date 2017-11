Bashkia e Tiranës  bën gati sistemin e ri për taksat, si do ndiqen detyrimet e prapambetura

Bashkia e Tiranës ka vendosur që të prokurojë një sistem të qendërzuar për monitorimin e detyrimeve të prapambetura dhe përmirësimin e kontrollit. Në dokumentacionin shoqërues të procedurës thuhet se sistemi aktual e bën të vështirë ndjekjen e këtyre detyrimeve pasi një pjesë e procedurës është shkresore.

Aktualisht Drejtoria e Përgjithshme e Tatim Taksave Vendore ka e vetme rolin bazë për informimin për taksat e tarifat, regjistrimin e bizneseve dhe qytetarëve, llogaritjen e detyrimeve, rillogaritjen, kontrollin e territorit dhe bizneseve, mbledhjen e taksave dhe tarifave si dhe mbledhjen me forcë të detyrimeve. Të gjitha këto procedura e ngarkojnë atë duke e bërë të vështirë menaxhimin dhe sjellin nevojën e një sistemi të ri të informatizuar dhe qendërzuar.

“Zgjidhja që kërkohet është një sistem i cili me ndërhyrje minimale nga ana e punonjësve të bashkisë të mund të ndjekë efektivisht të gjithë rastet e detyrimeve të prapambetura me qëllim arkëtimin e tyre në kohën më të shkurtër të mundshme. Identifikimi i këtyre rasteve duhet të vijë si rrjedhojë e të dhënave të marra përmes integrimit me sistemet ekzistuese të taksave dhe financiare të bashkisë, të dhënave të marra përmes kontrollit të agjentëve në terren dhe vetëdeklarimeve të subjekteve përmes një ndërfaqeje online që do u ofrohet” thuhet në specifikimet teknike.

Bashkia nga ana tjetër synon që informatizimi të shërbejë në rritjen e të ardhurave. Sistemi i ri pritet t’i kushtojë bashkisë rreth 45.5 milionë lekë, të paktën kaq është fondi limit.

Taksat në sistem

Aktualisht Drejtoria e Përgjithshme Vendore për Taksat dhe Tarifave vendore është për ndjekjen mbledhjen, dhe realizimin e të ardhurave të planifikuara sipas Vendimeve të Këshillit Bashkiak dhe më konkretisht për : Taksën mbi ndërtesën, taksa mbi tokën bujqësore, taksa mbi truallin, taksa e fjetjes në hotel, taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, taksa e tabelës, taksa e përkohshme për infrastrukturën arsimore.

Po kështu edhe një seri tarifash si ajo e pastrimit dhe largimit të mbeturinave, tarifa për zënien e hapësirave publike, tarifa për dhënie licence për tregtim karburanti e lënde djegëse, tarifa e shërbimit veterinar, tarifa të shërbimit administrativ të Bashkisë Tiranë.