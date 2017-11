Bashkia e Tiranës hap koncesionin për shkollat, 14,1 milionë euro për pesë objekte

Bashkia e Tiranës hapi sot tenderin me objekt “Përmirësimin e Infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës “Për Projektimin , Financimin, Ndërtimin, Mobilimin, Mirëmbajtjen, Mbikëqyrjen dhe Kolaudimin e pesë objekteve arsimore në Zonën Tirana 1. Referuar dokumenteve të bëra publike fondi limit për këtë procedurë është vendosur në 1.94 miliardë lekë ose 14,1 milionë euro.

Bashkia ka parashikuar në lidhje me shlyerjen e vlerës së investuar nga koncesionari faktin se koncesionari do të likuidohet për një periudhe kohore prej 7 vitesh nga momenti I dorëzimit të objektit , gjithashtu ka parashikuar rimbursim për vlerën në kohë të parasë pra një marzh fitimi maksimalisht 6,28 % në vit për vlerën e mbetur.

Koncesionari jo vetëm ndërtim por dhe mirëmbajtje

Koncesionari do të përballojë me të ardhurat e veta të gjithë investimin për projektimin ndërtimin mobilimin pajisjen me laboratorë, mirëmbajtjen, mbikëqyrjen dhe kolaudimin si dhe vënien në funksion të tyre. Objektet arsimore duhet të ndërtohen si dhe të jenë funksionale në një afat kohor prej 18 (tetëmbëdhjetë) muaj nga data e lidhjes së kontratës. Pas ndërtimit dhe vënies në funksion të objekteve arsimore , koncesionari/PPP do të mirëmbajë objektet për një periudhë 7 (shtatë) vjeçare.

“Pas përfundimit të ndërtimit , Autoriteti Kontraktor do i paguajë koncesionarit/PPP një shumë të caktuar vjetore deri në përfundim të plotë të shumës së investuar.

Pesë shkolla të reja

Bashkia e Tiranës do të ofrojë një sipërfaqe prej 27936 metra katrorë vendosur përkatësisht: Tre objekte arsimore janë vendosur në njësinë Administrative 11 dhe dy objekte arsimore në njësinë Administrative nr. 9 për ndërtimin e shkollave të reja. “ Me ndërtimin e objekteve arsimore në Zonën Tirana 1, objektivi i Autoritetit Kontraktor është të zgjidhë problemet të cilat janë evidentuar si pasojë e numrit të pamjaftueshëm të shkollave në Bashkinë Tiranë .Me ndërtimin e këtyre objekteve arsimore , në Tiranë nuk do të ketë më shkolla të mbushura mbi kapacitetin e tyre normal apo shkolla që zhvillojnë mësimin me dy turne” thuhet në dokumentet e publikuara në APP.

Operatorët e interesuar duhet të paraqesin oferta deri më 27 dhjetor.