Besimi i biznesit francez në nivelin e tij më të lartë që prej 2011

Besimi i biznesit francez vazhdoi të përmirësohej gjatë muajit gusht për të arritur nivelin e tij më të lartë që nga prilli i 2011, duke shënuar njëkohësisht të dhënat e fundit optimiste në ekonominë e dytë më të madhe të Eurozonës e cila i ka detyruar analistët të rrisin parashikimet e tyre për rritjen ekonomike. Treguesi i besimit, i nxjerrë nga një studim i drejtuesve të biznesit, u rrit me një pikë në 109 në muajin gusht, duke tejkaluar pritshmëritë e ekonomistëve për një nivel të sheshtë.

Me këto ritme, besimi i biznesit ka tejkaluar edhe mesataren e tij afatgjatë. Si sektori i prodhimit ashtu edhe ai i shërbimeve shënuan rritje, edhe pse sipas të dhënave të publikuara nga Insee, niveli i punësimit nuk është ai i duhuri dhe ka shënuar rënie. Në këtë situatë, parashikimet për rritjen e PBB-së priten që të jenë me 1.7 për qind në 2019, në atë që do të ishte norma më e mirë që nga periudha e krizës së Eurozonës.