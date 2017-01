Beteja e humbur e monedhave

Një monedhë më e lirë jo gjithmonë nxit rritjen ekonomike. Dollari i fortë do të shkaktojë probleme për tregjet në zhvillim

Në shtatorin e 2010-s, ministri brazilian i Financave të asaj kohe, Guido Mantega, paralajmëroi se ka shpërthyer një luftë e monedhave ndërkombëtare. Argumenti i tij ishte se në vendet ku ishte e vështirë të nxiteshin shpenzimet e brendshme, autoritetet kërkonin që të dobësonin monedhën e tyre në mënyrë që t’i bënin eksportet më të lira dhe importet më të shtrenjta. Dollari, së fundmi, ka rënë për shkak se Rezerva Federale pritej që të fillonte një raund të dytë të lehtësimit sasior (politika e të mbajturit të normave të ulëta të interesit). Humbësit në këtë betejë ishin tregjet në zhvillim, si Brazili, monedha e të cilit ishte forcuar. Monedha e tij, Reali, në atë kohë po këmbehej me 1.7 ndaj dollarit.

Këto ditë me një dollar mund të blesh 3.4 realë, por askush në Brazil apo në tregjet e tjera në zhvillim me një monedhë të zhvlerësuar nuk po shpall fitoren. Të pasurit e një monedhe të lirë nuk është provuar se sjell një përfitim. Në të vërtetë, kërkimet e reja nga Jonathan Kearns dhe Nikhil Patel, nga Bank for International Settlements (BIS), një forum i bankave qendrore, gjen se ndonjëherë një monedhë e fuqizuar mund të jetë nxitëse për ekonominë dhe një monedhë e dobësuar të ketë efektin e kundërt. Ata morën një kampion prej 44 ekonomish, gjysma e të cilave ishin tregje në zhvillim, për të matur efektin e ndryshimeve në normën e këmbimit valutor tek importet dhe eksportet (kanali i tregtisë) dhe gjithashtu në çmimin dhe disponueshmërinë e kreditimit (kanali i financimit).

Politika e brendshme

Ata gjetën një lidhje negative midis ndryshimeve të PBB-së dhe ndryshimeve të monedhës nëpërmjet kanalit të tregtimit. Me fjalë të tjera, tregtia neto nxit rritjen ekonomike kur monedha dobësohet dhe e largon ekonominë prej rritjes kur ajo forcohet. Por ata gjetën dhe një efekt të kundërt të monedhave nën kushtet e financimit. Për vendet e pasura, efektet e kanalit të tregtimit janë më të mëdha se efektet nga kanali i financimit. Por për 13 nga 22 vendet me tregjet në zhvillim të studimit, efekti financiar dominon: një normë e lartë e këmbimit nxit ekonominë dhe një normë e ulët e ngadalëson atë.

Kjo vërteton rritjen e influencës së ciklit financiar global që i përgjigjet ndryshimeve të “oreksit” të investitorëve për rrezik. Çmimet e aseteve me risk, sikurse janë aksionet apo obligacionet në tregjet në zhvillim, priren që të lëvizin në një hap me rrjedhën e kapitalit global nga vendet e pasura tek të varfrat. Këto rrjedha u përgjigjen ndryshimeve në politikën monetare të bankave qendrore të vendeve të pasura, veçanërisht të Rezervës Federale, e cila ndikon në shkallën e huamarrjes në dollar të qeverive dhe bizneseve jashtë Amerikës. Kushtet globale financiare janë reagues të sjelljes ndaj riskut.

Kur Rezerva Federale ul normat e interesit, nuk bën thjesht huamarrjen në dollarë më të lirë, por gjithashtu rrit çmimin e aseteve në mbarë botën, rrit vlerën e kolateralit dhe e bën më të lehtë rritjen e kapitalit në të gjitha format. Vetëm pak ditë para se zoti Mantega të deklaronte luftën e monedhave, qeveria braziliane po festonte shitjen e suksesshme prej 67 mld dollarësh të aksioneve të Petrobras, kompanisë shtetërore të naftës.

Kërkuesit e BIS gjetën se kanali financiar funksionon kryesisht nëpërmjet investimeve, që mbështetet në huamarrjen në monedhë të huaj më shumë se te shpenzimet konsumatore. Rezultatet e tyre po kthjellojnë ekonomitë e tregjeve në zhvillim. Ato sugjerojnë se një monedhë e lirë nuk mund të mbështesë nxitjen e ekonomisë.

Edhe më shqetësuese, norma e këmbimit nuk mund të veprojë gjithmonë si një amortizues, por në vend të kësaj, nëpërmjet kanalit të financimit, mund të funksionojë për të përforcuar rritjen.