Bie dollari amerikan

Dollari amerikan e nisi këtë fillim jave në nivele të ulëta. Ai humbi 0.4 për qind kundrejt jenit dhe u këmbye me 114.6 dollarë amerikanë për jen, duke lënë pas edhe nivelin e lartë të shënuar ditën e premte.

Indeksi i dollarit, i cili e krahason atë me gjashtë prej monedhave më të rëndësishme të grupit ra me 0.2 për qind në 100.34, duke iu afruar nivelit të tij më të ulët prej 100.17.

Sipas të dhënave të publikuara të premten e kaluar, presioni që po ushtrohet mbi tregjet e ka ngadalësuar shumë edhe ritmin e rritjes së ekonomisë amerikane. Prodhimi i Brendshëm Bruto u rrit me 1.9 për qind në tremujorin e katërt të 2016, përqindje kjo më e ulët se ajo që kishin parashikuar ekspertët e ekonomisë (2.2 për qind) dhe shumë me e ulët krahasuar me rritjen prej 3.5 për qind që u shënua në tremuajorin e tretë të 2016.