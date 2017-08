Bizneset janë duke u përgatitur për versionin më të keq të mundshëm të Brexit

Teksa pasiguria rreth largimit të Britanisë nga BE-ja thellohet, sipërmarrësit po përgatiten për t’u zhvendosur diku tjetër

Është një e vërtetë e pranuar botërisht, se biznesi nuk e honeps dot pasigurinë dhe asgjë nuk është më e pasigurt dhe e paqartë sesa “Brexit”. Megjithatë, vendimet për investime duhet të vazhdojnë të merren, të zhvillohen produkte të reja dhe të punësohen punonjës edhe pse marsi i 2019-s, data e përfundimit të negociatave të Nenit 50, po afrohet.

Kjo është një prej arsyeve se përse kompani të ndryshme po investojnë shumë në planifikimin e emergjencave. I tillë është edhe shqetësimi se industria e shërbimeve financiare është e detyruar ta bëjë këtë nga rregullatorët.

Disa tani janë duke vepruar sipas atyre planeve. Duke pasur parasysh kaosin që ka përfshirë qeverinë në lidhje me Brexit, kjo gjë nënkupton përgatitjen për më të keqen, duke përfshirë këtu edhe një marrëveshje kalimtare.

Në praktikë, kjo do të thotë fillimin e zhvendosjes së vendeve të punëve jashtë Britanisë.

Tingulli i heshtjes tani është i dëgjueshëm. Bankat, të cilat duhet t’i kenë bërë planifikimet e tyre deri më 14 korrik, shqetësohen më shumë mbi të drejtat që do të gëzojnë pasi të jenë zhvendosur në vende të tjera dhe për rregulloret e BE-së.

Disa e kanë konfirmuar faktin se disa prej operacioneve më të rëndësishme do të lëvizin nga Londra në kryeqytete të tjera të BE-së. Banka e Amerikës (BOA) ka zgjedhur Dublinin si bazën kryesore të saj për investimet e BE-së dhe veprimin mbi tregjet pas Brexit; Një numër i vogël, për momentin, rreth 4.500 punonjës që aktualisht punojnë në Londër, do të zhvendosen në zyrat e reja atje. Barclays gjithashtu do të forcojë zyrën e saj ekzistuese në Dublin për të përdorur licencën e saj bankare në BE.

Goldman Sachs, që punëson rreth 6,000 punonjës në Britani, do të rrisë stafin e punonjësve në zyrat ekzistuese të BE-së, duke sjellë si punonjës të rinj, ashtu edhe disa punonjës të marrë nga Londra. Disa të tjerë u gëzuan nga lajmi se Deutsche Bank më 1 gusht kishte nënshkruar një kontratë të re qiraje për një seli në Londër.

Por ajo gjithashtu konfirmoi se do të lëvizë një pjesë të biznesit të saj në Frankfurt. Bankat japoneze, të tilla si Nomura dhe Daiwa, kanë thënë se synojnë ta shndërrojnë Frankfurtin në bazën kryesore për klientët e BE-së. Lloyd një komani sigurimesh në Londër, do të hapë një degë të re në Bruksel.

Të gjithë po marrin masat për të përballuar një Brexit të vështirë, shprehet Matthew Austen nga Oliver Wyman, një firmë konsulence, e cila thekson faktin se i gjithë sistemi bankar mund të humbë rreth 12,000 – 17,000 vende pune.

Sigurisht që bankat nuk kanë dhënë deklarata në lidhje me këto shifra, në mënyrë që të shmangin përçarjen, por nuk do të ishte aspak çudi që ky numër të dyfishohej.

Lëvizje dhe zhvendosje të tilla, me siguri që do t’i reflektojnë humbjet diku tjetër.

Fintech, me vlerë rreth 7 miliardë paund në vit, është veçanërisht i prekur nga kufizimet pas Brexit në lëvizjen e forcës punëtore të BE-së, sepse një përqindje jashtëzakonisht e madhe e drejtuesve, koduesve dhe projektuesve të saj janë europianë. Disa nga kompanitë më të shquara po zbatojnë planet e tyre të emergjencës për botën pas Brexit.

Taavet Hinrikus, bashkëthemeluesi estonez i Transferwise, një kompani teknologjike (një startup i vlerësuar me më shumë se 1 miliard dollarë), shprehet se selia e saj kryesore do të mbetet në Londër, por kompania do të hapë një seli të re, në një shtet tjetër diku në Europë. Azimo dhe PPRO, dy biznese online të transferimit të parave, do të hapin zyra në Dublin dhe Luksemburg.

Edhe bizneset më të vogla të teknologjisë financiare po përgatiten u. Alex Loizou, i lindur në Qipro, shprehet se kur themeloi kompaninë Trouva dy vjet më parë, Londra ishte “dhjetë hapa përpara” cilitdo shtet tjetër në Europë. Ajo siguron një platformë për dyqanet që të shesin online. Kompania ka 30 të punësuar në Londër, por z. Loizou shprehet se është duke hapur edhe një zyrë në Lisbonë, ku do të rekrutojë rreth pesë të tjerë. “Është një formë për të qenë sa më të sigurt”, – thotë ai.

Kompanitë në industri të tjera po përgatiten gjithashtu për jetën jashtë kufijve të Britanisë. Aromas është një kompani e cila importon përbërës për aromat e ndryshme. Ajo zakonisht operon jashtë BE-së, por z. Sarkar, themeluesi i saj, shprehet se është duke hapur një kompani të re në Dublin për të shpëtuar biznesin e tij europian nga çdo ndryshim rregullator pas Brexit.

Ose le të marrim si shembull kompaninë “European Pubs”, e cila ka në menaxhim bare dhe restorante në rezortet francize të frekuentuara nga skiatorë britanikë. Drejtori ekzekutiv, Charles Owen, e ka ndërtuar firmën e tij mbi një Rregullore të caktuar për punonjësit, e cila i mundëson atij të dërgojë stafin britanik për të punuar në Alpe deri në dhjetë muaj në vit me pagën dhe kushtet që kishin në Britani.

Punësimi i punonjësve të BE-së do t’ia rriste atij shumë kostot me rreth 40%, gjë kjo që mund të çonte edhe në shkatërrimin e biznesit të tij.

Z. Owen dëshiron të hapë një filial në Dublin, në mënyrë që të vazhdojë të veprojë në BE.

Në të gjitha këto raste, paratë dhe burimet që do të ishin investuar në Britani, tani po ridrejtohen jashtë shtetit. Edhe planet e emergjencave do të thonë harxhim parash, të cilat mund të ishin shpenzuar për biznesin kryesor. HSBC është banka e parë, e cila publikisht u vendos një çmim kostove të shpenzuara si pasojë e Brexit.

Më 31 korrik, ajo tha se zhvendosjet e stafit të punonjësve, tarifat ligjore si dhe kosto të tjera mund të shkojnë deri në 300 milionë dollarë. Bizneset kanë lobuar vazhdimisht për një Brexit të butë që nga zgjedhjet e qershorit. Sidoqoftë, sipërmarrësit e zgjuar janë ende duke u përgatitur për t’u përballur me një Brexit të vështirë.