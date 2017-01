Bullgari/ Alibaba do të hapë një qendër logjistike

TEMA TE NGJASHME: Bullgari



Gjiganti i tregtisë online, Alibaba Group, është në bisedime me autoritetet bullgare për të ndërtuar një qendër logjistike në Bullgari në shërbim të blerjeve online në të gjithë Europën.

Gjithashtu projekti përfshin edhe një fushatë marketingu për prezantimin e mallrave dhe ushqimeve bullgare në tregjet ndërkombëtare.

Zëvendëspresidenti i Alibaba Group, Lijun Sun, së bashku me përfaqësues të dy kompanive të tjera kineze, u takuan me zëvendëskryeministrin Tomislav Dontchev, për të diskutuar në lidhje me investimet e mundshme në vend. Dy kompanitë e tjera, GS-Solar synon të ndërtojë një kompani për prodhimin e paneleve diellore, kurse GoldPoly Group është e interesuar në blerjen e duhanit bullgar.

Investitorët kinezë vunë në dukje se interesi i tyre në Bullgari është rezultat i marrëdhënieve të mira ndërmjet kryeministrit Borisov dhe presidentit dhe kryeministrit të Kinës Xi Jinping dhe Li Keqiang. Marrëdhëniet bilaterale janë intensifikuar shumë në vitet e fundit, pasi Bullgaria u bashkua me nismën 16+1, të nënshkruar midis Kinës dhe vendeve të Europës Qendrore dhe Lindore, forumet ekonomike që u zhvilluan dhe mundësitë e krijuara për diskutimin e projekteve midis përfaqësuesve të biznesit të të dy vendeve. Kina dhe Bullgaria kanë krijuar një partneritet bashkëpunues që në vitin 2014.