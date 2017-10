Bullgari, Lufthansa Technik investime të reja

Divizioni i Lufthansa Technik në Sofje do të zgjerohet ndjeshëm. Pjesa bullgare e kompanisë, e cila është një ndërmarrje e përbashkët midis Lufthansa Technik dhe Grupit Bullgar Airways, do të investojë rreth 35 milionë euro.

Një ambient magazinimi shtesë është pjesë e planeve, punëtorë të rinj, si dhe një ndërtesë shumë funksionale, e cila gjithashtu do të mbajë zyra. Pasi zgjerimi të zbatohet, Lufthansa Technik, e cila tashmë është “lider global në industrinë e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit të avionëve”, do të bëhet bashkëpronar i kompanisë më të madhe të shërbimit të avionëve bazë në Evropë.

Kompania thotë, zgjerimi do të çojë në një numër në rritje të linjave prodhuese, që do të thotë më shumë aeroplanë mund të më shërbejnë në të njëjtën kohë. Gjithashtu, do të ketë një rritje prej 1 milion orë me orë në vit.