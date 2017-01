Bullgari/ Paga mesatare mujore do t’i tejkalojë 1000 BGN gjatë 2017-s

Sipas ekspertëve, paga mesatare në Bullgari do t’i tejkalojë 1000 BGN gjatë 2017. Ky parashikim është bërë në forumin financiar Euromoney në Vjenë. Ekonomistët presin që paga mesatare mujore të shkojë në 1,039 BGN gjatë 2017 ndërsa në 2018 të ketë arritur në 1,125 BGN. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave Kombëtare, në fund të 2016-s, paga mesatare mujore në vend ishte BGN 954. Sipas analistëve, ekonomia bullgare do të rritet me 3.6% – ose një rritje prej 0.1%, […]

