Bullgari, prodhimi industrial rritet më tej

Sipas të dhënave paraprake të publikuara nga Instituti Kombëtar i Statistikave Bullgare, prodhimi industrial ka shënuar sërish rritje, ndërsa rritja e shitjeve me pakicë është rimëkëmbur.

Prodhimi industrial u rrit me 2.8%. Prodhimi në sektorin e minierave dhe të prodhimeve gurore u rrit me 8.8%.

Nga muaji në muaj, prodhimi industrial është rritur me një mesatare prej 0.3%.

Zyra e statistikave bullgare gjithashtu publikoi se prodhimi në sektorin e ndërtimit kërceu me 14.0% në vit.

Në një raport tjetër, zyra e statistikave njoftoi se shitjet me pakicë, me përjashtim të tregtisë së automjeteve, u rritën me një ritëm më të shpejtë, me 2.9% në vit gjatë muajit tetor.

Shitjet e ushqimit, pijeve dhe duhanit u rritën me 9.6% dhe ato të produkteve joushqimore, me përjashtim të karburantit u rritën me 0.7%.

Në bazë mujore, shitjet me pakicë u rritën me 0.5% në muajin tetor, duke lënë pas rritjen e ulët prej 0.1% të shënuar gjatë muajit shtator.