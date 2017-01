Bumi i apartamenteve në Tiranë

Një vëzhgim në zonat më të lakmuara të kryeqytetit. Si po shiten me shpejtësi apartamentet në qendër të Tiranës, në pjesën më të madhe me para në dorë. Çmimet shtrenjtohen me nivele më të larta se taksat, për shkak të shtimit të kërkesës, por dhe përmirësimit të infrastrukturës. Pse u gjallërua pikërisht tani tregu dhe si veprohet “për të maskuar” shitjet cash Nga Ledina Loga Pas disa vitesh ngërç në tregun e apartamenteve në kryeqytet rezulton se ai […]

Monitor Online Për të lexuar artikullin e plotë abonohuni në Login Informacion rreth Abonimeve