Buxheti 2017, ku po shkojnë paratë?

Mes debateve dhe akuzave mes mazhorancës dhe opozitës mbrëmjen e 2 dhjetorit në një seancë maratonë u miratua buxheti 2017 me 82 vota pro dhe 2 kundër.

Qeveria e dakordësuar me Fondin Monetar Ndërkombëtar ka bërë një llogari për fondin e 2017 me ulje të borxhit 3% dhe defiçitit 2%, rritje të ekonomisë me 3.8%.

Do të ulë shpenzimet me 469.4 miliardë lekë dhe do të rrisë të ardhurat me 436.9 miliardë lekë. Por në fakt këto parashikime për ekspertët e ekonomisë janë pesimiste pasi Shqipëria në 2017 do të jetë në një vit elektoral.

Por sa ka guxuar ky buxhet dhe si do të ndikojë ai në xhepat e qytetarëve?

Zef Preçi: Më ngjan i ngjashëm me buxhetet e viteve paraardhëse në kuptimin e paqartësisë sa i takon prioriteteve. Një lloj mospërputhje e përparësive të buxhetit me shqetësimet që ka ekonomia reale.

Arben Malaj: Qeveria ka qartësuar që ka vënë dy objektiva. Një është vendosja e stabilitetit të financave publike me uljen e defiçitit dhe borxhit.Është konkretizuar kjo filozofi e qeverisë, vendi nuk do të ketë një defiçit më të madh, por një sufiçit. Dhe ka një kurbë rënëse të borxhit publik.Stabiliteti i financave publike është pak i vështirë se krijohet një relacion jo pozitiv midis stabilitetit dhe rritjes ekonomike. Lidhur me mënyrën si po veprohet, në kuadrin ligjor ka gjëra që janë përmirësuar në implementim, është më i ngadalshëm dhe duhet ruajtur nga deformimet.

Fatos Çoçoli: Duket një buxhet i qepur bukur nëse e merr nga pamja e jashtme, të gjitha ndërhyrjet dhe zotimet, duket një buxhet i konsoliduar. Por duam një buxhet për qytetarët, ky buxhet nuk guxon aq shumë. Nuk është një buxhet që të ketë një borxh që të synojë investimet publike të forta në bujqësi apo turizëm, në sektorët që mund të na japin punësim.

