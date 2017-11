Buxheti 2018, Ahmetaj kundër FMN: PPP-të nuk do njihen si borxh për arsye teknike

Vijojnë diskutimet për Buxhetit 2018 në Komisionin e Ekonomisë.

Në shpenzimet për arsimin Ahmetaj deklaroi se librat do të jepen falas deri ne klasën e pestë.

Në fokus te komisionit ishte shpalosja e analizës së shpenzimeve të buxhetit, ku u përmendën shpenzimet kapitale ne infrastrukturë, te cilat përllogariten në 22.4 miliardë lekë.

“ Po negociojmë një projekt me Bankën Botërore për investime më rrugën rajonale. Është parashikuar 1.73 mld lekë fonde për mirëmbajtje te rrugëve apo rreth 33%.” – ka thënë ministri gjatë bisedës para deputetëve.

Një tematikë që hasi diskutime ishte ajo e pensionit në fshat. Kreu i Komisionit të Ekonomisë Erion Braçe tha se ka deficit dramatik në pensionet në fshat. “Bujqit nuk binden, do e rishikoni këtë pjesë? Ata janë njerëz që nuk do të kenë të ardhura kur të mos punojnë më?”

Ministri Ahmetaj deklaroi se “skema nuk tërhoqi aq sa duhej. Jemi duke u menduar, por nuk kemi konkluduar se si do të mundësojmë afrimin e njerëzve në fshat në skemë. Mendojmë se do të sjellim një ligj të ri. Paga minimale është baza. Duhet të ndërgjegjësojmë më tepër në fshat për rëndësinë e kontributeve”.

“Kërkoj dhe dy muaj kohë.”- tha në fund Ahmetaj.

Përparim Spahiu deputet i LSI, në pyetjen e drejtuar kreut të financave shqiptare, ka kërkuar të dijë rreth gjendjes së aeroportin e Kukësit. Ministri tha se fokusi i qeverisë momentalisht ësht ënë aeroportin në jug të vendit.

Ahmetaj: PPP-të nuk njihen si borxh për arsye teknike

Panariti, i pranishëm në seancën e sotme, iu referua deklaratës së kreut të FMN për trajtimin e PPP si borxh. Në këtë kontekst, ministri Ahmetaj tha se për çështje teknike PPP nuk njihen si borxh për shkak të EPSA95. Sipas tij, vlera e koncesioneve në 2018 parashikohet 78 milion dollarë.

FMN ka paralajmëruar disa herë së fundmi qeverinë shqiptare që të ketë një transparencë më të lartë për projektet e partneritetit publik privat dhe që ato të llogariten si borxh, në bazë të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit. “Detyrimet që i takojnë shtetit nga PPP-të duhet të regjistrohen sipas praktikave më të mira ndërkombëtare, çka do të thotë që PPP-të kontribuojnë në borxhin publik. Praktikat aktuale në planifikimin dhe ekzekutimin e investimeve nuk i plotësojnë këto standarde, duke rritur rrezikun që të përzgjidhen projekte të varfra dhe që rreziqet fiskale të nënvlerësohen”, ka pohuar përfaqësuesi i përhershëm i FMN-së Jens Reinke, në një intervistë të fundit për FMN.

Investimet publike në 2017, Ahmetaj: Arrijnë 86 mld lekë

Kreu i financave shqiptare, duke folur më tej për analizën e shpenzimeve të buxhetit, bëri me dije se investimet publike do të arrijnë 86 mld lekë këtë vit, nga ku 22.4 do të jenë për investimet në rrugë.

“1.8 mld lekë për pensionet krahasuar me 2013. Kjo skemë i parashikon më pak buxhetit dhe nëpërmjet transfertës i kushton më pak. Rimbursohen 180 barna plus në listën e rimbursimit, me një fond 4.8 milion lekë. Kemi 4 mld lekë për fondin e kompensimit të pronarëve. Fondi kulmon në 2020 me 5.5 mld lekë. Fondet për ish të përndjekurit 2 mld lekë ose 0.1 te PBB-së, për dëmshpërblimin e 5400 ish të përndjekur.

Akti normativ që kaluam dje ka parim të dëmshpërblejë pensionistët që janë gjallë dhe më pas trashëgimtarët. Investimet publike 86 mld lekë. Akti i djeshëm pastron të gjitha prapambetjet e pagesave në rrugë me vlerë 3.6 mld lekë. Investimet në rrugë do të jenë 22.4 mld lekë.”- tha ministri në seancën e sotme.