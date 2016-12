Carlos Tevez firmos për Shanghai Shenhua, bëhet lojtari më i paguar në botë

TEMA TE NGJASHME: Futboll



I njëjti person, opinione të ndryshme. Në gjashtë vite, mendimi i Carlos Tevez ka ndryshuar. Ose më mirë të themi është revolucionarizuar. Në vitin 2010, kur luante për Manchester City, “Apache” ishte gati të thoshte mjaft me Europën. Ishte mërzitur me futbollin, donte të kthehej në shtëpi, në Argjentinë, në Buenos Airesin e tij. ”Nuk kam më dëshirë të luaj. Jam i lodhur me futbollin, por edhe me njerëzit që merren me të – tha atëherë për Tyc Sports – Janë në mes shumë para, nuk më pëlqen më”. Pas përvojës tek Juventus në verë të 2015-s, Carlitos u kthye në vendlindje duke veshur sërish fanellën e Boca Juniors. Por aventura e tij në stadiumin Bombonera, e cila mendohej se do të ishte e fundit në karrierën e tij, rezultoi veç një ndalesë.

Më i paguari – Tashmë Tevez është hedhur në një aventurë të re, në Kinë, me Shanghai Greenland Shenhua, që për ta bindur për t’u transferuar në Kinë i ka bërë një ofertë të majme. Shumë para. Kështu Tevez do të bëhet lojtari më i paguar në botë. Argjentinasi do të paguhet 77 euro në minutë, më shumë se 4 mijë euro në orë, 110 mijë euro në ditë, dhe totali shkon në 38 milionë në vit.. Jo keq për dikë që donte të largohej nga futbolli për shkak të shumë, shumë parave!