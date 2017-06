Çela: Projektligji i ri i kontabilitetit i bën më transparente të dhënat e bizneseve

Projekti ka përcaktuar më qartë përgjegjësinë për hartimin dhe nënshkrimin e pasqyrave financiare, kur për herë të parë kjo përgjegjësi nuk lihet e nënkuptuar por sanksionohet në ligj, duke vendosur detyrimin që pasqyrat financiare të nënshkruhen edhe nga hartuesi, ose ndryshe nga profesionisti, çka e ka ngritur përgjegjësinë e tij në një nivel me atë të drejtimit të entitetit.

Hysen Çela, kryetar i Këshillit Drejtues të Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA) thotë se, projektligji i ri i kontabilitetit, që po diskutohet aktualisht me grupet e interesit, rrit më tej transparencën e raportimit të bizneseve. Projekti ka përcaktuar me qartë përgjegjësinë për hartimin dhe nënshkrimin e pasqyrave financiare, kur për herë të parë kjo përgjegjësi nuk lihet e nënkuptuar, por sanksionohet në ligj, duke vendosur detyrimin që pasqyrat financiare të nënshkruhen edhe nga hartuesi, ose ndryshe nga profesionisti, çka e ka ngritur përgjegjësinë e tij në një nivel me atë të drejtimit të entitetit.

Por ai thotë se, publikimi nga një grup entitetesh, përveç pasqyrave financiare, edhe të disa raporteve të cilat përmbajnë të dhëna financiare e jo financiare dhe analiza të detajuara, do të ishte i pamundur të realizohej me eficiencë, që në këtë fazë të zbatimit të ligjit.

Zoti Çela çfarë risish sjell projektligji i ri për “Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”

Projektligji për Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare, që pritet të miratohet nga Kuvendi i Shqipërisë, mendoj se ka arritur të bëjë një përafrim me të madh me legjislacionin komunitar dhe posaçërisht me Direktivën nr. 2013/34/BE për sa i përket raportimit financiar të entiteteve të biznesit në vendin tonë. Për herë të parë, në një mënyrë më të qartë, në këtë projektligj trajtohen jo thjesht pasqyrat financiarë vjetore individuale, por edhe ato të konsoliduara, si edhe përfshihet detyrimi që, një kategori entitetesh të mëdha të përgatitin dhe të publikojnë edhe raporte të ecurisë se veprimtarisë, të cilat përmbajnë informacione financiare dhe jo-financiare, ndërsa shoqëritë tregtare të mëdha të cilat kanë mesatarisht më shume së 500 punonjës në vit të përgatitin dhe publikojnë edhe një raport jo-financiar, më shumë gjithëpërfshirës, etj.

Gjithashtu, projektligji bën një klasifikim më të arsyeshëm të entiteteve për qëllime të raportimit financiar, duke vendosur si objektiv afatmesëm barazimin e kufijve të klasifikimit të entiteteve në vendin tonë, me ato që parashikohen nga legjislacioni komunitar.

Natyrisht, ka edhe mjaft ndryshime e përmirësime të tjera krahasuar me ligjin e mëparshëm, pasi kërkohet të jepen informacione më të strukturuara dhe më të dobishme për përdoruesit.

A mendoni se projektligji është i plotësuar tërësisht apo ka vend për përmirësime dhe ai i përshtatet ai kushteve specifike të vendit tonë?

Në një analizë e përgjithshme mendoj të nënvizoj disa problematika të këtij projektligji, si më poshtë:

Publikimi nga një grup entitetesh, përveç pasqyrave financiare, edhe të disa raporteve të cilat përmbajnë të dhëna financiare e jo financiare dhe analiza të detajuara, gjykoj se do të ishte i pamundur te realizohej me eficiencë, që në këtë fazë të zbatimit të ligjit, kështu që ky detyrim edhe mund të ishte shtyrë pak në kohë. Kjo, pasi në radhë të parë mungojnë profesionistet që do të mund të përgatisin këto informacione; në radhë të dytë mungon një strukturë standarde e raportimit për këtë qëllim, çka do të bëjë që entitetet të prodhojnë informacione, të cilave do t`iu mungojë koherenca dhe krahasueshmëria dhe në radhe të tretë, kërkesa ligjore që audituesi ligjor të verifikojë nëse është hartuar raporti jo financiar/ raporti i konsoliduar jofinanciar, nuk është në koherencë me detyrimin që ka audituesi për të vlerësuar informacionet e tjera sipas SNA 720, i ndryshuar. Gjithsesi, në një këndvështrim me afatgjatë, kjo kërkesë do të ndikojë që profesionistët të zgjerojnë me tej gamën e zotësive teknike e profesionale për të qenë në gjendje të përgatitin edhe këto raporte, duke shtuar në këtë mënyrë, vlerë për biznesin.

Nuk është qartësuar mirë roli i Këshillit Kombëtare të Kontabilitetit (KKK) në lidhje me mbikëqyrjen e raportimit financiar, pavarësisht së një nga detyrat e këtij Këshilli është të monitorojë zbatimin e standardeve të kontabilitetit dhe raportimit financiar. Për këtë qëllim projektligji nuk ka parashikuar as rrugët por as edhe strukturat e nevojshme. Mbase kjo mangësi në afatgjatë mund të gjejë zgjidhje përmes konsiderimit të bashkimit të Këshillit Kombëtar të Kontabilitetit me Bordin e Mbikëqyrjes Publike të audituesve ligjore, për vetë faktin që rolin kryesor në vlerësimin e zbatimit të standardeve të raportimit e kanë audituesit ligjorë. Një bashkim i tillë mund të ndikonte edhe në uljen e kostove të administrimit të agjencive rregullatore e mbikëqyrëse.

Me gjithë përmirësimet e bëra, përsëri përbërja e KKK-së nuk reflekton sa duhet rolin kryesor të këtij Këshilli në hartimin e Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit. Megjithëse, të paktën rregullohet përfaqësimi i Institutit të Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (për herë të parë që nga fillimi KKK -se aktualisht në KKK nuk ka asnjë përfaqësues nga IEKA), kjo nuk mjafton, pasi një numër i konsiderueshëm anëtarësh vjen nga sektori publik, në një kohë kur KKK nuk ka asnjë rol në hartimin e standardeve të kontabilitetit për sektorin publik. Në këtë Këshill gjithashtu, mungon përfaqësimi i institucioneve akademike. Përfaqësimi në këtë organ të rëndësishëm të hartimit të standardeve mendoj se duhet të jetë profesional dhe akademik e jo thjesht institucional.