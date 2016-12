“CEZ”, Rama: Situata ishte e ndërlikua, ndaj nuk zgjodhëm arbitrazhin; Çekët mund të përdornin veton

Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur pozitivisht ftesës së kryetarit të Komisionit hetimor për çështjen CEZ, Edmond Spaho për të dëshmuar.

Gjatë fjalës së tij Rama tha se qeveria çeke ishte shumë e ngurtë dhe kishte lënë të nënkuptohet dhe veton, por pa e përmendur konkretisht. Madje Rama kishte folur dy herë me kryeministrin çek dhe i kishte bërë të qartë se me presion nuk do merrnin asgjë, por se pala shqiptare ishte e interesuar për zgjidhjen e mosmarrëveshjes me marrëveshje pa shkuar në arbitrazh.

Eduard Shalsi e pyeti kryeministrin se përse u synua zgjidhja e marrëveshjes me mirëkuptim dhe nuk u zgjodh çështja e të ndjekurit me procedurë gjyqësore?

Sipas Ramës ishte një situatë tërësisht e komplikuar humbjet ishin mbi 50 % situata financiare ishte ajo që ishte dhe u detyruam të thërrasim zjarrfikësit e FMN-së, dhe BB e FMN kërkonin me këmbëngulje një zgjidhje të shpejtë. Të gjithë rrethanat dhe arsyetimit privilegjinonin zgjidhjen me mirëkuotim

“Rrezikonim një kolaps energjetik e financiar, pa diskutuar faktin se nuk kishim asnjë shans të merrnim asnjë lloj investimi që i morëm falë kësaj zgjidhje

Grupi negociator dhe i punës kanë trajtuar me kujdes me të madh të gjitha letrat, mendimet dhe kanë bërë më të mirën për vendin tonë”.

Spaho këmbënguli se qeveria nuk shkoi në arbitrazh pasi pozicioni i palës shqiptare ishte i dobësuar.

Por, Rama iu përgjigj se : “Pikëpamja prevaluese ishte zgjidhja miqësore e një konflikti ku Shqipëria nuk kishte asnjë shans të fitonte nëse do shkonte në rrugën e çelur nga pala tjetër e cila na kishte ftuar në arenë pasi iku me dhunë nga Shqipëria”.

Sipas kreut të Komisionit edhe avokati ndërkombëtar dhe dy firmat rekomanduan ta çonin çështjen në arbitrazh.

“Sepse kishin të paktën 350 milionë euro detyrime të papaguara dhe dëmi që duhej të pretendonte qeveria shqiptare ishte rreth 1 miliardë euro. Këto i keni me dokumente që i janë vënë në dispozicion qeverisë”, tha Spaho.

Ndërsa deputetja Jorida tabaku e pyeti kryeministrin nëse çekët synuan ta kushtëzonin marrëveshjen me marrjen e statusit.

Kryeministri Rama tha se pala çeke ka pasur pretendime shumë serioze lidhur me qasjen ndaj këtij problemi dhe në prag të marrjes së statusit qeveria ceke e ngriti me zë të lartë.

“Është absolutisht e vërtetë dhe nuk mendoj se është për t’u çuditur duke parë si funksionin BE, që qeveria çeke ka pasur një pozicion shumë e ngurtë për shkak të kësaj çështje. A do qëndronte qeveria çeke deri në sekondën e fundit këtë nuk e dimë, por ekzistonte mundësia që të përdorte veto. Ashtu sikundër qeveria çeke bënte presion maksimal me idenë që ne ende jo as si kandidatë do kushtëzoheshim nga presioni.

Kam informuar disa nga vendet anëtarët duke e quajtur të papranueshëm presionin e çekisë, dhe ambasadorës ceke i kam bërë të qartë se me presion nuk merrni asgjë.

Ajo që ne duam është marrëveshje me mirëkuptim, por kjo marrëveshje do bëhet pa u lidhur mekonjukturat e tjera. Mund të shkonte drejt vetos në raste se nuk

bëhej marrëveshja por mund… Unë personalisht kam folur dy herë me kryeministri cek, një herë e kam takuar dhe njëherë kam folur në telefon por mua personalisht nuk më është përdorur fjala veto në mënyrë të prerë por më është lënë qartësisht të kuptohet dhe i kam lënë të kuptohet që duam marrëveshje por nuk hamë presionin se ne shqiptarët jemi pak të çuditshëm”, tha kryeministri.

Më herët në këtë Komision ka dëshmuar Ministri i Energjisë dhe Industrisë Damian Gjiknuri. Ndërkohë në komisionin paralel për CEZ të drejtuar nga mazhoranca dhe me tjetër objekt hetimi ka dëshmuar ish-kryeministri Sali Berisha.