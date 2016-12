Çmimet e naftës shënojnë rënie

Çmimet e naftës së papërpunuar shënuan rënie mëngjesin e ditës së somte.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar europiane, Brent, ranë me 20 cent ose me 0.4 për qind duke u tregtuar me 54.85 dollarë për fuçi.

Treguesit referencë për naftën e papërpunuar amerikane, WTI, ranë me 26 cent ose me 0.5 për qind, duke u këmbyer me 52.69 dollarë për fuçi.

Çmimet e naftës së papërpunuar po tregtohen me çmime të larta që prej korrikut të 2015-s, të mbështetura nga marrëveshja e Organizatës së Vendeve Eksportuese të Naftës, si dhe e vendeve që s’janë anëtarë të saj, duke e shkurtuar prodhimin deri në 1.8 milionë fuçi në ditë.