Dhuratat më të çuditshme që punonjësit kanë marrë nga një bashkëpunëtor

Nëse jeni ende të pavendosur se çfarë do t’u dhuroni bashkëpunëtorëve tuaj këtë vit, ndoshta të dini se çfarë të mos dhuroni është një fillim i mirë.

Sipas një sondazhi të ri të CareerBuilder, i zhvilluar online nga Harris Poll në 3.300 punonjës dhe 2.379 profesionistë të burimeve njerëzore, rreth një e pesta (22%) e punonjësve kanë ndër mend të blejnë dhurata për bashkëpunëtorët, ndërsa 21% planifikon të blejë diçka për shefin.

Edhe pse kur bëhet fjalë për dhurata, rëndësi ka mendimi, është më mirë të shmangni dhurata që janë të papërshtatshme, fyese, që mund t’i lënë me gojë hapur kolegët tuaj.

Që të mos bëni hapa falsë, më poshtë është një listë me dhurata që të punësuarit kanë marrë nga një bashkëpunëtor gjatë sezonit të festave, sipas një sondazhi të CareerBuilder e CooperKatz dhe Business Insider.

Dhurata të pamenduara

Pajisje që nevojiten për në punë (stilolapsa, lapsa, kapëse letrash, ngjitëse etj.)

Një stoli të thyer

Bllok shënimesh

Dhurata të dorës së dytë

Një qiri të përdorur Yankee

Këpucë të përdorura tenisi

Një çantë të vjetër shpine me këpucë të përdorura brenda

Dhurata të menduara

Një shampo Axe e shoqëruar me një shënim “shko bëj një dush”!

Një copë karboni

Dhurata katastrofë

Një abazhur të bërë me kuti vezësh

Cd Muzikore të një kolegu

Dhurata (gjallesa)

Peshk

Hardhucë

Dhurata aspak për të qeshur!

Babagjyshin që lëshon gazra

Një elefant të bardhë (në kuptimin e plotë të fjalës)

Një mbajtëse stilolapsash që duket si një viktimë

Një laps gjigant

Biletë false lotarie

Dhurata të papërshtatshme

Bizhuteri

Reçipeta me arrë kokosi

Kamxhik

Dhurata që të bëjnë të mendosh

Një kuti këpucësh me një top pingpongu brenda

Doreza të së njëjtës dorë (mëngjarashe)

Një libër ku mund të mësoni se si të lexoni të ardhmen në letra