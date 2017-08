Dollari amerikan bie, jeni avancon

Jeni shënoi rritje mëngjesin e ditës së sotme kundrejt dollarit amerikan. Ai avancoi me 0.8 për qind dhe u këmbye me 108.33 jen për dollarë amerikanë, duke shënuar njëkohësisht edhe nivelin e tij më të lartë që prej prillit të këtij viti.

Franga e sigurt zviceriane u këmbye me 0.9498 franga për dollarë amerikanë, duke shënuar nivelin e saj më të lartë gjatë këtij muaji. Edhe kundrejt euros ajo avancoi me 0.4 për qind dhe u këmbye me 1.1396 franga për euro.

Edhe monedha euro avancoi kundrejt dollarit amerikan dhe u këmbye me 1.1986 euro për dollarë amerikanë.

Uoni i Koresë së Jugut ra me 0.8 për qind kundrejt dollarit, duke u këmbye me 1.127 uon për dollarë amerikanë.