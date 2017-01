Drejtësia, largohet Manjani e zëvendëson Vasili

Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani është shkarkuar nga detyra. Kryeministri Rama me anë të një njoftimi zyrtar ka bërë me dije shkarkimin e tij dhe zëvendësimin me një tjetër drejtues të lartë të LSI-së Petrit Vasili.

Nuk ka ende një motiv zyrtar për shkarkimin e Manjanit, por lihet të kuptohet se shkak janë bërë akuzat e shpeshta që ish-ministri i ka bërë ndaj qeverisë.

Pritet dekretimi i presidentit Bujar Nishani në mënyrë që të zyrtarizohet shkarkimi i Manjanit dhe zëvendësimi i tij me Vasilin. Këto lëvizje vijnë pak pas përfundimit të afatit për deklarimin e pasurive nga ana e prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe nisjen konkrete të procesit të “Vettingut”.

Shkresa e shkarkimit të tij erdhi vetëm dy orë nga takimi që kryeministri Rama pati sot me kryetarin e Kuvendit Ilir Meta në kryesinë e kuvendit, dhe më pas tre ministrat e LSI-së, Ylli Manjani, Klajda Gjosha dhe Sokol Dervishi u panë të hynë e dalin në kryesi.