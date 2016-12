Dua një shtesë page 30% (!)

Një mbledhje mund të kthehet në një urë për të ardhmen tuaj drejt ndryshimit, për të ndryshuar pozicionin ekonomik, por kryesisht atë psikologjik. Është vërtetuar në fakt se elementet njerëzor dhe profesional (një pune interesante, detyrat e përgjegjësisë, kolegë bashkëpunues, drejtues, të cilët stimulojnë), motivojnë shumë aspekte ekonomike. Kërkimet e fundit kanë provuar se rritja e pagës konsiderohet si një nga mënyrat më të mira për të rritur motivimin e brendshëm te punonjësit.

Drejtuesit vlerësojnë ata punonjës, të cilët aspirojnë të rriten profesionalisht dhe kjo të tregohet në mënyrë të thjeshtë, të drejtpërdrejtë dhe në mënyrë të dokumentuar. Ka prioritet kush tregon se ka kontribuar në të kaluarën se ka krijuar një skuadër besnike dhe produktive dhe një fakt i tillë mbahet në arkiv edhe për t’u prezantuar në të ardhmen. Kush deklaron se do të vendosë në praktikë atë çka mësuar në teori mbetet më shumë në nivel teorik, ndërsa kush tregon se ka dëshirë të mësojë i jep një vlerë më të madhe ekzistencës në një ambient ku do të nxitet.

Në mënyrë të anasjelltë edhe bashkëpunëtori i cili përqendrohet vetëm në aspektet ekonomike. Një sjellje jo e vlefshme është e atij personi i cili me një natyralitet të madh si pyetje të parë formulon: “Sa do të jetë pagesa ose shtesa në pagë?” Mes të jetuarit për të punuar dhe të punuarit për të jetuar është një vijë e madhe ndarëse.

Natyrisht, aspekti ekonomik ka rëndësinë e saj dhe herët ose vonë do të jetë një argument i cili duhet të përballohet. Punonjësit duhet të kenë të qartë aspektet e tyre ekonomike dhe duhet të jenë të aftë të eksplorojnë në mënyrë të qartë dhe të argumentuar. Elementi ku duhet të bazohet është pikërisht pagesa në tregun e punës, në bazë të vendit të punës që ka.

Në përgjithësi, tregu vlerëson më shumë ata persona të cilët kanë një eksperiencë të vlerësuar, kanë aftësi në nivelin profesional, edukativ, por edhe njerëzor dhe e konsiderojnë punën si një mjedis i rritjes, zhvillimit dhe realizimit. Pra, duhet thënë që fjala kyçe është entuziazmi, pasi kush tregon një sjellje pozitive ka më shumë shanse të arrijë objektivat, qofshin këto edhe financiare. Në të kundërt, kush tregon se do të ndryshojë i shtyrë nga frika (për të humbur vendin e punës), nga inati (kontradikta me shefin) ose tregon ndjenja të një natyre negative i ka shanset pothuajse të barabarta me zero. Buzëqeshni, mbledhja pas pak fillon …