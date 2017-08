Duhani, rritja e çmimeve ndikon mbi konsumin

Në mars të këtij viti, Emmanuel Macron tha se ishte “mjaft i gatshëm” për të rritur çmimin e paketës në 10 euro. Kryeministri francez, Edouard Philippe, firmosi zyrtarisht të martën e kaluar këtë premtim të fushatës, gjatë fjalimit të përgjithshëm politik të tij dhe shpreson kështu që të frenojë përdorimin e duhanit në Francë.

Me rastin e fjalimit mbi politikën e ndjekur, Edouard Philippe premtoi mbështetjen në luftën kundër pirjes së duhanit në Francë, duke rritur çmimin e paketës nga 7 euro në 10 euro. Një perspektivë aspak e mirëpritur nga industria, por e “përshëndetur” nga aktorët e shëndetit publik. “Duhani shkakton në Francë më shumë se 80,000 vdekje në vit”.

Ky është shkaku i parë i vdekjeve të parandalueshme dhe konsumimi i përditshëm tek adoleshentët po rritet. Mosreagimi është i përjashtuar, – theksoi kryeministri. Kështu çmimi i paketës do të rritet “gradualisht” në 10 euro. Ky njoftim është në përputhje me udhërrëfyesin që ministrja e Shëndetësisë, Agnès Buzyn, i kishte dërguar paraprakisht Kryeministrit. Ajo tha se dëshironte të rriste “shpejt dhe fuqishëm, nga 2018, çmimin e duhanit”. Për konsumatorin, paketa 10 euro do të përbënte një rritje prej 50% të çmimit të saj.

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), rritja e çmimit të paketës për të reduktuar numrin e blerësve është “metoda më efektive për të kontrolluar përhapjen e përdorimit të duhanit”. “Mundësia më e mirë dhe më fitimprurëse për të gjitha qeveritë është thjesht rritja e çmimit të duhanit, duke aplikuar taksa mbi konsumin”, – shkruan OBSH në faqen e saj.

Në përgjithësi, të rinjtë janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj ndryshimit të çmimeve: një argument i fortë për ministren franceze të Shëndetësisë, e cila synon arritjen e parë: “Një brez pa duhan”. Sipas llogaritjeve të OBSH-së, “mesatarisht, një rritje çmimi prej 10% në një paketë cigare do të shkaktonte një rënie prej 4% të kërkesës në vendet me të ardhura të larta dhe 4 – 8% në vendet me të ardhura të ulëta apo mesatare, ku popullsitë me të ardhurat më të ulëta përpiqen t’i ndërgjegjësojnë me anë të ndryshimeve të çmimeve”.

Në Francë, efekti është qartësisht i dukshëm. Nga viti 2000 deri në 2016, çmimi i paketës së duhanit është më shumë se dyfishuar (+ 118%), ndërsa shitjet janë pothuajse përgjysmuar (-45%), sipas të dhënave nga “Qendra franceze e monitorimit për drogën dhe varësinë nga drogat” (OFDT). Evolucioni nuk ka qenë linear, por janë vënë re edhe luhatje. Nga viti 2004 deri në vitin 2010, konsumi ngeli statik në rreth 55.000 tonë në vit, ndërkohë që çmimi mesatar i paketës ishte 5 euro. U desh që rritjet e çmimeve të tejkalojnë 4.5% në vit, nga 2010 deri më 2014, që konsumi të ulej sërish. Që nga viti 2014, me një çmim mesatar të paketës prej 7 euro, ai ka arritur një nivel të ri prej 45.000 tonësh.

Nëse paketa kushtonte 10 euro…

A mundet që kjo rritje e fortë prej 3 euro për çdo paketë të thyejë këtë nivel dhe të ulë në mënyrë drastike konsumimin e duhanit, apo edhe numrin e duhanpirësve? Pragu psikologjik i 10 eurove, një çmim dyshifror, mund të ndikojë. Ndikimi në xhepat e shumicës do të jetë tepër i dukshëm. Për disa më shumë se për disa të tjerë. “Ndërmjet 2000 dhe 2008, pirja e duhanit ka rënë ndjeshëm midis drejtuesve të kompanive, më pak midis punëtorëve dhe aspak te të papunët”, vuri në dukje La Croix vitin e kaluar, duke theksuar nevojën për të vendosur politikat e duhura parandaluese, duke marrë parasysh një rritje të mundshme të kësaj shkalle.

Nëse ne ndjekim kurbën e tendencës së çmimeve të vëzhguara që nga viti 2000, do të duhej të prisnim 2027-n për të arritur në pragun e 10 eurove, sipas llogaritjeve tona. Kjo rritje, prej 42.9% mbi çmimin aktual, do të përhapej në 10 vjet apo do të ishte e përqendruar në një apo dy vjet… Kjo do të ishte diçka e paparë ndonjëherë. Rritja e fundit e fortë dhe e shpejtë në çmim (1 euro, ose + 22.5%) në 2003-2004 u shoqërua me një rënie të konsumit të regjistruar (-21,1%). Mund të jetë e njëjta gjë dhe tani?

Pas shumë hezitimesh në të kaluarën, qeveria e re duket se vendos bastin për po. Pyetja është se sa shpejt. Sa për industrinë e duhanit, natyrisht kjo nuk është e njëjta histori. “Ne besojmë se çdo rritje e taksave duhet të jetë e arsyeshme dhe e qëndrueshme, sepse një shok në çmime mund të destabilizojnë tregun. Në kundërshtim me idenë e krijuar, rritjet e forta të çmimeve kryesisht ndikojnë në shitjet e ligjshme, por jo domosdoshmërisht në përdorimin edhe më pak në pirjen e duhanit”, shpjegon Morgan Cauvin, drejtori për Marrëdhëniet me Korporatat në Seita Imperial Tobacco. / Le Figaro