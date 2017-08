Duhen ndërtuar programe ri-integrimi

Flet Erlind Plaku, psikolog në qendrën Aksion Plus Një nga trendet e fundit është gjithashtu përdorimi i substancave të reja psikoaktive kryesisht nga të rinjtë nëpër festa ose klube nate. Si ka qenë trendi i përdoruesve që vijnë kërkojnë ndihmë tek Aksion Plus? Qendra jonë ofron trajtim kryesisht për përdoruesit e heroinës nëpërmjet trajtimit mbajtës me metadon që prej vitit 2005. Aktualisht Aksion Plus operon në Tirane ku ofron shërbim për 200 klientë, gjithashtu operon në 5 qytete […]

