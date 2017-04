Ekonomi dhe Kodheli marrëveshje për hapjen e Sazanit për turistët

Ministrja e Zhvillimit të Ekonomisë, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes Milva Ekonomi firmosi me Ministren e Mbrojtjes znj Mimi Kodheli “Marrëveshjen e Bashkëpunimit mes MZHETTS dhe Ministrisë së Mbrojtjes për lejimin e turistëve për vizita turistike në ishullin e Sazanit”.

Marrëveshja do të lejojë përdorimin e ishullit për qëllime turistike nga fillimi i muajit maj deri në fund të Tetorit, pikërisht gjatë kohës së sezonit veror.

Për Agjencitë Turistike dhe Operatorët Turistikë ishulli i Sazanit është një atraksion turistik më shumë këtë vit.

Ministrja Ekonomi tha se: “Fakti që ne lejojmë turistët të kalojnë në ishullin e Sazanit disa momente turistike, kur konsumojnë turizëm në vendin tonë, është një lehtësim i madh për turizmin vendas. Numri i turistëve në vitin 2016 shënoi një rritje prej 15 për qind, duke e çuar numrin e turistëve në vend 4 milion e 700 mijë por, gjithashtu, duke rritur dhe ditë qëndrimin mesatar në vend, për të cilin gjatë 2016 llogaritet 6.2 ditë. Kjo është një ngjarje e rëndësishme për ekonominë shqiptare. Nga komunikimet që kemi patur me turoperatorët dhe agjencitë, jemi informuar se më shumë turistë nga vendet europiane, por edhe për më tej, kërkojnë të vizitojnë vendin tonë”.

Ndërsa ministrja Kodheli shtoi se : “Bota, sidomos brigjet e Mesdheut janë të trazuar dhe të shqetësuar për shkak të gjitha ngjarjeve gjeopolitike në këtë zonë dhe shumë turistë sot preferojnë të mos frekuentojnë vende me një rrezikshmëri të lartë, siç është bregdeti egjiptian, ai turk apo edhe ndonjë bregdet tjetër me një problematikë të caktuar. Ajo çka ne duhet të garantojmë është siguria e bregdetit tonë, gjë për të cilën ne punojmë çdo ditë, por njëkohësisht edhe për vet faktin se shumë nga repartet ushtarake ndodhen në vende të spikatura të një bukurie të veçantë natyrore, siç është bregdeti shqiptar. Ne duhet dhe mund të krijojmë mundësinë e vizitimit të këtyre zonave edhe nga turistët, të cilët e bëjnë më atraktive të gjithë qëndrimin e tyre për ta zgjatur atë 6.2 ditshin e qëndrimit mesatar, në më shumë ditë. Ishulli i Sazanit është padyshim një atraksion turistik jo vetëm për pozicionin e tij por, në dijeninë time, ishulli ka një florë dhe një faunë specifike, e cila ndihmon jo vetëm turistët që mund të bëjnë një vizitë, por ndihmon shumë edhe studiuesit e huaj që kërkojnë të vijnë dhe të bëjnë studime lidhur me florën dhe faunën e kësaj zone. Njëkohësisht, në njësinë ushtarake të Pashë Alimanit ndodhet një pjesë e mirë ku gjenden mbetje arkeologjike të Orikumit dhe kjo e bën tërheqëse vizitën turistike të çdo të huaji në vendin tonë, por edhe të turistit shqiptar brenda vendit.

Për fat të keq, të dyja këto ndodhen në një zonë të mirëfilltë ushtarake. Por, ne do të sigurojmë, nëpërmjet strukturave tona dhe angazhimit tonë, qoftë të Shtabit, qoftë të Ministrisë së Mbrojtjes, një akses të mirë dhe një lehtësim të procedurave për të gjithë ata që kanë dëshirë ta frekuentojnë gjatë sezonit turistik këtë zonë”.

Ideja është që ishulli i Sazanit të kthehet në një destinacion turistik të hapur për turistët, jo vetëm si destinacion turizmi për shkak të bukurisë natyrore, por edhe si eko-turizëm dhe turizëm historik.

Ky ishull ka qenë objekt strategjik ushtarak që në kohën e romakëve dhe më herët, kështu që përbën një muze të vërtetë në aspektin arkeologjik.

Në të ka gjurmë historike edhe të Luftës së Parë Botërore, Luftës së Dytë Botërore. Gjatë Luftës së Ftohtë ku ishulli ishte një bazë ushtarake nga më të rëndësishmet në Mesdhe së bashku me Pashalimanin.