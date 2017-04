Ervin Koçi zgjidhet në krye të AMF-së

TEMA TE NGJASHME: AMF



Ka kaluar sot në Kuvend propozimi i mazhorancës për të vendosur në krye të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare ish-deputetin e Partisë Socialiste, Ervin Koçi. Pas votimit me shumicë të thjeshtë në Kuvend, pritet dhe dekretimi nga Presidenti i Republikës.

Koçi do të zëvendësojë në këtë detyrë Enkelejda Shehin, së cilës iu ndërpre mandati nga Kuvendi pas kërkesës që bëri Bordi Drejtues i AMF-së për një sërë shkeljesh të konstatuara, mes të cilave edhe si pasojë e mosmarrjes në konsideratë të rekomandimeve të artikuluara si detyrim nga institucioni direkt përgjegjës për monitorimin e tij.

Pas disa tentativave për ta bllokuar si proces, për shkak të mungesës së kuorumit nga ana e deputetëve të LSI-së, Kuvendi në seancë plenare me shumicë votash arriti që të shkarkonte drejtoreshën e AMF-së.

Ish-deputeti socialist, Ervin Koçi, i cili pritet të marrë drejtimin e AMF-së ka kryer studimet në Fakultetin Ekonomik, dega Administrim – Biznes. Gjithashtu ka kryer studimet e larta në Fakultetin Juridik, në Tiranë.

Në vitet 2002-2004 ka kryer studimet master në Fakultetin Ekonomik, dega Administrim Publik.

Në vitet 2000-2009 ka qenë anëtar i Këshillit Bashkiak në Bashkinë e Fierit.

Ai u zgjodh deputet i Partisë Socialiste në vitin 2013.

Në krye të AMF-së, Koçi pritet që të përballet me një sërë sfidash që kryesisht do të kenë të bëjnë me rregullimin e tregut të sigurimeve, i cili ka ngecur për shkak të mosmiratimit të projektligjit “Për sigurimin e detyrueshëm në transport”. Gjë e cila pengon edhe zbatimin e sistemit Bonus – Malus (shofer i mirë/shofer i keq) që do ta disiplinonte tregun e vënë jo pak herë nën hetim.