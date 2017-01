Euro me shumicë: Depozitat në valutë rriten ndjeshëm në nëntor, bie leku

Nëntori ka sjellë një rritje të madhe të depozitave në valutë, në nivelin më të lartë që prej muajit gusht.

Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë stoku i kursimeve në valutë në nëntor u rrit me rreth 40 milionë euro në raport me muajin e mëparshëm, duke arritur në rreth 3.8 miliardë euro. Në gusht depozitat ishin rritur me bazë mujore me rreth 150 milionë euro, ndërsa muajt e tjerë kanë pasur në pjesën më të madhe rënie, ose rritje fare minimale.

Ndërsa në gusht rritja e madhe e depozitave në valutë shpjegohet me efektin sezonal, si rrjedhojë e prurjeve të emigrantëve dhe hyrjeve nga turizmi, në nëntor, asnjë nga këta faktorë nuk vepron.

Në të kundërt, depozitat në lekë në nëntor ranë me 8 milionë euro me bazë mujore, teksa individët vijojnë të zbrazin depozitat me afat në lekë, të dekurajuar nga normat e ulëta të interesit që janë afër zeros. Depozitat me afat në lekë u ulën sërish me rreth 17 milionë euro. Ato kanë vijuar tkurrjen për të 40-n muaj radhazi, (që nga shtator 2013), duke u reduktuar me rreth 750 milionë euro për periudhën në fjalë.

Në total, në nëntor, stoku i depozitave arriti në 997 miliardë lekë, apo rreth 7.2 miliardë euro, me një rritje me bazë mujore prej 0.44%.

Me bazë vjetore (nëntor 2016/nëntor 2015), depozitat në total janë rritur me 2.3%, larg zgjerimit dyshifror të viteve të mëparshme.