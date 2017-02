Europa Lindore/ Një tur i shpejtë në kompanitë startup

Kompanitë startup në Varshavë, Krakow, Pragë, Budapest, Bratislavë, Tallin, Rigë apo në Vilnius nuk grumbullojnë të njëjtin kapital krahasuar me ato që ndodhen në shtete të rëndësishme si Londra, Amsterdami dhe Berlini – por këto kompani të Europës Lindore janë në rritje të vazhdueshme dhe faza e hershme e investimeve prej 10 milionë dollarësh ka arritur në 283 milionë dollarë, në një periudhë kohore prej 5 vjetësh.

Kjo shifër do të rritet edhe më tej, sepse të gjithë janë duke punuar me hapa gjigantë. Ka rreth 30,000 startup-e që operojnë në Europën Lindore. Shumica e tyre kanë si synim tregun global, prandaj edhe një numër i madh i produkteve të tyre janë në gjuhë angleze.

Ata gjithashtu synojnë që të specializohen në sektorë të veçantë. Krakoë është një prej vendeve më të njohura për kompani startup, i ndjekur nga Praga kibernetike dhe Varshava, ku së fundmi janë shtuar shumë startup-et në fushën e marketingut. Çështja në të cilën ato çalojnë më shumë është financimi. Vetëm 3 njëbrirësha (kompanitë e vlerësuar me mbi 1 miliard dollarë) si markat Skype, Avast dhe Transferwise janë shumë të njohura në mbarë botën, por shumë pak e dinë se këto marka janë produkte të Europës Lindore.

Sipas raportit të TM3 2016 të KPMG-së, investimet e kapitalit në Europë janë rritur nga 5.7 miliardë në 2012 në 14.1 miliardë në 2015. Ndërsa gjatë tremujorit të parë të 2016-s, ato u rritën me 8.7%. Referuar të dhënave të Mattermark.com, investimet e kapitalit janë rritur me 30% gjatë viteve të fundit nga 9.5 milionë dollarë në vitin 2011 në 213 dollarë në vitin 2016.