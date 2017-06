Facebook ndryshon mision. Mark Zuckerberg shpjegon arsyen…

TEMA TE NGJASHME: Facebook



Ju e dini se si duken fëmijët e miqve tuaj apo se çfarë mendojnë shokët tuaj të shkollës së mesme rreth politikës – kjo është ajo çfarë ka bërë Mark Zuckerberg vitet e fundit.

Dhe sigurisht duke ndryshuar mediat dhe politikën, duke paraqitur lajme dhe opinione – të vërteta ose false – miliarda njerëzve nëpër botë.

CEO i Facebook pranon se vetëm lidhja e njerëzve mes tyre nuk mjafton. “Kishim përshtypjen se nëse arrijmë të bëjmë ato gjëra, atëherë kjo do t’i bënte shumë nga gjërat në botë më të mira” – thotë Zuckerberg për CNN Tech. “Por tani ne kemi kuptuar se duhet të bëjmë më shumë. Është e rëndësishme t’u japësh njerëzve zë, të marrësh mendime të ndryshme, por më e rëndësishmja nga të gjitha, është e nevojshme të ndërtojmë një vend të përbashkët në mënyrë që të gjithë të ecim përpara së bashku”.

Tashmë Facebook ka një mision të ri: “T’u japim njerëzve fuqinë për të ndërtuar komunitetin dhe për ta sjellë botën më pranë”.

Kjo është hera e parë që kompania ndryshon misionin e saj, i cili më parë ishte: “T’u japim njerëzve fuqinë për të ndarë me njëri-tjetrin dhe për ta bërë botën më të hapur dhe të lidhur”.

Zuckerberg beson se ka vetëm një instrument për ta bërë këtë: Facebook Groups që tani përdoren nga një miliard persona.

“Ndër gjërat që mund të bëjmë është të krijojmë një debat sa më qytetar dhe produktiv për disa nga çështjet më të rëndësishme” – tha Zuckerberg për gazetaren e CNN, Laurie Segall.

Zuckerberg sqaron se ndryshimet në Facebook kanë qëllimin t’i shërbejnë njerëzimit dhe jo investitorëve apo vetë linjës së fundit të kompanisë. Facebook, e cila ka një vlerë tregu 440 miliardë dollarë, ka përgjegjësi të përdorë burimet e saj të konsiderueshme për t’i bërë gjërat më pozitive – thotë ai – dhe kjo natyrshëm do të krijojë vlera në të gjithë linjën.

“Ja pse është e rëndësishme të kesh kontrollin e kompanisë” – tha ai. (Zuckerberg ka të drejtat e shumicës votuese në Facebook)

Facebook ka më shumë se 1.9 miliardë përdorues në muaj. Të ardhurat e kompanisë në tremujorin e fundit ishin 8 miliardë dollarë, thuajse të gjitha nga reklamat.

Por vitet e fundit, kompania është përballur me një sërë çështjesh, si për shembull përhapjen e “fake news” (lajmeve të rreme), transmetimin e drejtpërdrejtë të vrasjeve dhe krijimin e flluskave që kanë ndikuar në ndarjen e kombit. etj. Këto e shtynë Zuckerberg të rishqyrtonte misionin e Facebook, duke e nisur me një postim me 5,726 fjalë në muajin shkurt “Building Global Community” (Të ndërtosh një komunitet global).

Kur Facebook prezantoi Groups në vitin 2010, ishte një mjet për të ndarë përditësimet me njerëz të cilët i njihnit personalisht, si për shembull pjesëtarë të familjes apo miq. Tani ka grupe njerëzish me interesa nga më të imagjinueshmet, me pak veta, 100 apo 1000 apo më shumë. Çdokush mund të krijojë një grup, ata mund të jenë publik, të mbyllura, por të listuara publikisht, ose të fshehura. Administratori mund të kontrollojë se kush i bashkohet grupit dhe përmbajtjet e postimeve.

“Të jesh aktiv në Grupe mund të jetë një akt politik, një mënyrë për t’u përballur me problemet e botës”, thotë Zuckerberg në lidhje me këtë çështje.

“Shumë gjëra të rëndësishme duhet të ndodhin në botë – bëhet fjalë për sfida si për shembull të ndalësh ndryshimet klimatike apo të ndalosh sëmundjet pandemike apo terrorizmin”, – thotë Zuckerberg. “Asnjë nga këto gjëra nuk mund të ndodhë vetëm nga një vend, apo nga një grup personash që vendosin ta bëjnë atë. Nuk ka një strukturë nga larg-poshtë për ta bërë këtë, duhet vullnet”.

Facebook po përdor inteligjencën artificiale për të rekomanduar më shumë këto lloje grupesh. Po ashtu po shton funksione të reja për të ndihmuar administratorët e grupeve, për të bllokuar njerëzit, për të skeduluar postimet dhe për të lidhur grupet me njëri – tjetrin”.

Kjo është një mënyrë e mirë për të arritur këtë objektiv, për të lidhur një miliard persona me komunitete që trajtojnë në thelbin e tyre kauza të rëndësishme”.

Marrë me shkurtime: CNN