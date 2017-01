Fitch: Perspektiva e Europës në zhvillim e qëndrueshme

Vendet europiane në zhvillim do të përfitojnë nga përmirësimi i perspektivës ekonomike në 2017-n, por që do të përballen me rreziqe të shtuara politike dhe ekonomike, sipas Fitch Ratings. Perspektiva për vendet europiane në zhvillim është e qëndrueshme.

Për rajonin europian në zhvillim, si një i tërë, Fitch parashikon se rritja e PBB-së (Produktit të Brendshëm Bruto) do të forcohet në 2.7% në 2017-n nga 1.9% në 2016-n. Për Europën Qendrore dhe Lindore – CEE, rritja do të mbështetet nga rikuperimi i disbursimeve europiane, kushtet lehtësuese monetare, si dhe rritja e punësimit dhe e pagave reale. Rifillimi i rritjes së besueshmërisë kreditore, e ndjekur nga një levë e qëndrueshme, do të mbështesë rritjen në disa vende. Fitch parashikon një rikthim të rritjes ekonomike në Rusi për 2017-n, megjithëse ritmi i saj do të jetë i ulët, me vetëm 1%, duke reflektuar konsolidimin fiskal, politikën shtrënguese monetare dhe ngurtësinë strukturore.

Rimëkëmbja e Rusisë do të mundësojë një mjedis më të favorshëm për partnerët, por ritmi i ngadaltë do të thotë se rrjedha e investimeve dhe remitancave nuk kanë gjasa që të rigjallërohen. Me hendekun e prodhimit dhe me parashikimin e rritjes së çmimeve, Fitch pret që inflacioni do të rritet në të gjitha vendet e Europës Qendrore dhe Lindore në vitin 2017. “Ne presim që autoritetet përgjegjëse për politikat monetare të balancojnë humbjet e politikave të Bankës Qendrore Europiane dhe presionin e mundshëm politik për të vënë në prioritet rritjen, përkundrejt nevojës për të ruajtur besueshmërinë kreditore dhe duke u dhënë mbështetje investimeve të huaja. Respektimi i politikave fiskale mbetet një synim për shumë vende në rajon”, thotë Fitch.

Pikëpamja e Fitch për Ukrainën nuk përmban asnjë parashikim mbi konfliktin në Lindje apo ndonjë përshkallëzim që do të prekte performancën e përgjithshme makroekonomike, megjithëse tensionet do të vazhdojnë të ndikojnë në ekonomi. Pjesa më e madhe e vendeve europiane në zhvillim kanë një perspektivë të qëndrueshme. Gjithsesi, katër prej tyre kanë perspektivë negative (Azerbajxhani, Kroacia, Maqedonia dhe Turqia) dhe asnjë nuk ka perspektivë pozitive. Progresi i mëtejshëm me levën e jashtme pa ndërprerë vrullin e rritjes mund të ketë një presion pozitiv mbi klasifikimet, veçanërisht në EQL. Një rënie në çmimet e naftës do të ushtrojë një presion negativ mbi prodhuesit kyç të ish-Bashkimit Sovjetik.

Bankat e EQL në zgjerim, por risku mbetet

Një mjedis i favorshëm do të mbështesë bazat e kreditimit të të gjithë bankave përgjatë Europës Qendrore dhe Lindore në vitin 2017, thotë shërbimi i Investitorëve të Moody’s në parashikimin e tij për perspektivën e bankave. Rreziku kyç mbetet, gjithsesi, sikurse është konvertimi i mundshëm i kredive hipotekore në Poloni dhe Rumani.

Në prezantimin e Moody’s, titulluar “Bankat Europiane, perspektiva 2017: Stabiliteti pavarësisht rritjes së ulët ekonomike, presionit të përfitueshmërisë dhe problemit të vazhdueshëm të kredive të këqija në disa vende”, kushtet e favorshme operuese do të mbështesin cilësinë e huasë së qëndrueshme në Europën Qendrore dhe Lindore në vitin 2017. Cilësia e kredisë së bankave sllovene, rumune dhe hungareze është përmirësuar në dy vitet e fundit, duke pasqyruar rregullime domethënëse të bilancit dhe të masave qeveritare.

Nga ana tjetër, ekspozimi i bankave çeke dhe sllovake ndaj huadhënësve dhe sektorit, do të vazhdojë të jetë burim risku, nënvizon e agjencia e klasifikimit. Financimi dhe likuiditeti i bankave në EQL do të forcohet më tej, sipas pikëpamjes së Moody’s, sikurse rritja graduale e emetimit të obligacioneve do të përmirësojë mospërputhjet e aseteve të bankave dhe të maturimit të detyrimit. Raporti i huave me depozitat është përmirësuar në Hungari, Slloveni dhe Rumani, duke u mundësuar bankave rifillimin e kredidhënies, sikurse kërkesa për kredi gjallërohet. Për më tepër, rezervat e likuiditetit mbeten të konsiderueshme.

Një konvertim i mundshëm i kredive hipotekore në frangën zvicerane (CHF) në monedhën polake zloti, gjithsesi, është një rrezik në zgjatim për sektorin bankar në Poloni, për sektorin bankar në vend, sipas Moody’s.

Fitimet e bankave me shumë siguri do të jenë nën presion në të gjithë rajonin, të nxitura prej normave të ulëta të interesit dhe rritjes së kostove. Kjo gjithashtu do të prekë kapacitetin e bankave për të gjeneruar kapital të brendshëm. Të dhënat e Moody’s, gjithsesi, tregojnë se bankat çeke do të jenë më fitimprurëset në rajon, 1.5% të totalit të aseteve në baza vjetore, ndërsa bankat sllovene dhe hungareze do të kenë një përfitueshmëri të qëndrueshme.

Europa Lindore, kushtet ekonomike të vendosura për t’u përmirësuar në 2017

Stabiliteti i çmimeve të mallrave dhe rimëkëmbja ekonomike e Rusisë, ekonomisë më të madhe të rajonit, do të mbështesë kthimin në rritje të vendeve të ish-Bashkimit Sovjetik në vitin e ardhshëm. PBB-ja parashikohet të rritet me 1.5%, pas rënies me 0.3% në 2016. Gjithsesi risku gjeopolitik dhe shtrëngimi monetar në SHBA po hedhin një hije mbi perspektivën.

Në Europën Qendrore dhe Lindore, kërkesa e qëndrueshme vendase duhet të nxisë një rritje të shëndetshme prej 3% këtë vit dhe tjetrin. Ndërkohë, ngjarjet në Europën Juglindore do të karakterizohen nga përshkallëzimi i pasigurisë politike dhe shqetësimeve mbi sigurinë në Turqi dhe vazhdimësia e sagës së borxhit grek. PBB-ja në Europën Juglindore parashikohet të rritet me 2.8% në 2017-n, pak më shumë se projektimi prej 2.7% i këtij viti.

Presioni i çmimeve në vendet e ish-Bashkimit Sovjetik, do të bjerë ndjeshëm në vitin 2017, mbështetur nga shtrëngimi i njëanshëm i pjesës më të madhe të bankave qendrore në rajon, si dhe ne parashikojmë inflacionin në nivelet 5.6% në 2017, shkruan më tej Fitch. Për vendet e EQL-së, inflacioni pritet që të rritet, sikurse efekti i çmimeve të ulëta të naftës po zbehet. Analistët e projektojnë inflacionin mesatar në 1.5%. Ndërkohë, vendet e Europës Juglindore do të përballen me një rritje të lehtë në presionin e çmimeve, në mbështetje të rritjes së inflacionit në Greqi dhe Rumani.

Një rritje e pritshme e normave të interesit në Shtetet e Bashkuara ka potencialin që shtrëngojë likuiditetin global. Për Rusinë, gjithsesi, zgjedhja e Trump-it po shikohet si pozitive dhe disa analistë po spekulojnë se ai mund t’u japë fund sanksioneve të Rusisë për shkak të lidhjeve të ngushta me vendin.