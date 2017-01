FMN: Shqipëria ka stokun më të ulët të investimeve të huaja hyrëse në Rajon, lë pas vetëm Kosovën

Fondi Monetar Ndërkombëtar përditësoi së fundmi ecurinë e stokut të investimeve të huaja hyrëse për 2015 në 117 ekonomi në të cilat është edhe Shqipëria.

Sipas statistikave të Fondit Shqipëria në fund të vitit 2015 i ka stokun e investimeve të huaja hyrëse në 4.2 miliardë dollarë. Kjo është vlera më e ulët në Rajon, duke përjashtuar edhe Kosovën.

Sipas FMN edhe Maqedonia , Mali i zi që janë ekonomi më të vogla se ajo e Shqipërisë e kanë stokun e investimeve të huaja hyrëse më të lartë se Shqipëria, përkatësisht me 4.8 dhe 4.5 miliardë dollarë.

Siç shihet nga të dhënat stoku i investimeve të huaja hyrëse në Shqipëri më 2015 shënoi një rënie të lehtë me 8 milionë euro.

Sipas Fondit, investitori më i madh në Shqipëri mbetet Greqia me 30 për qind të totalit të stokut të investimeve ose 1,27 miliardë dollarë. Hollanda me 706 milionë dollarë ose 17 per qind të totalit të stoku, në vend të tretë është Turqia me 397 milionë euro ose 9 për qind të stokut, në vend të katërt është Austria me 350 milionë dollarë ose 8 % të totalit dhe në vend të pestë është Italia me 222 milionë dollarë.

Një vit më herët më 2014 struktura e investimeve ka qenë krejt të tjetër. Pas Greqisë në vend të dytë ishte Kanadaja nëpërmjet Bankers Petroleum e cila, më 2016 u ble nga kinezët e Geo Jade Petroleum.