Fokusi te taksat, jo te modeli

E gjithë gara e partive është e fokusuar në nivelin e taksave, ndërkohë që Shqipëria po shkon drejt problemeve të mëdha strukturore, që nuk lidhen shumë me sistemin fiskal. Sipas INSTAT, 90% e ndërmarrjeve janë me 1-4 të punësuar, kryesisht në tregti dhe shërbime. Shqipëria renditet ndër vendet me numrin më të lartë të vetëpunësuarve në Europë, me rreth 30% të totalit, në nivele të krahasueshme me Greqinë. Këto biznese paguajnë pothuajse zero taksa (deri në 5 milionë lekë, ato […]

