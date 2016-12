Gara e hoteleve në kryeqytet

Hyrja e Plaza Tirana, në tregun luksoz të hotelerisë së kryeqytetit, e ka rritur me 30% ofertën për këto shërbime, teksa kërkesa nuk ka ecur me të njëjtat ritme. Pronarët dhe menaxherët e hoteleve luksoze pohojnë se zhvillimet në sektor janë pozitive, me rritje vjetore të të ardhurave 5-10%. Gara e fortë për ndarjen e tregut 10 milionë euro dhe sinjalet për zgjerim të mëtejshëm në shërbimet me pesë yje nga kompanitë vendase Nga Blerina Hoxha Hotelet luksoze në […]

Monitor Online Për të lexuar artikullin e plotë abonohuni në Login Informacion rreth Abonimeve